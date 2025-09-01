Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică

Stiri externe
01-09-2025 | 23:22
Viktor Ianukovici

Fostul preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică dorinţa ţării sale de a adera la NATO, într-o rară apariţie publică ce vine într-un moment în care Ucraina încearcă să obţină garanţii de securitate de la aliaţi.

autor
Alexandru Toader

Într-un videoclip difuzat luni de agenţia de presă publică rusă Ria Novosti, Viktor Ianukovici se exprimă în faţa camerei, pentru prima dată de la începutul atacului rus asupra Ucrainei, în februarie 2022, relatează AFP.

În vârstă de 75 de ani, cel care a condus Ucraina între 2010 şi 2014 declară că a fost „întotdeauna” împotriva aderării ţării sale la NATO.

„Am înţeles întotdeauna foarte clar că aceasta era o catastrofă pentru Ucraina. Este o cale care nu duce nicăieri. Este o cale directă către războiul civil”, afirmă el.

În videoclip, Viktor Ianukovici susţine, de asemenea, că el îşi stabilise ca „obiectiv” aderarea la Uniunea Europeană. Totuşi, plecarea sa de la putere a fost cauzată de manifestaţiile din Piaţa Maidan din Kiev declanşate tocmai de decizia sa, din noiembrie 2013, de a nu semna un acord de asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană.

Citește și
asasinat
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi

„Eu controlam şi promovam acest proces de aderare a Ucrainei la UE”, insistă fostul şef de stat, acuzând în acelaşi timp responsabilii europeni că au dat dovadă de „aroganţă” şi că nu au înţeles „complexitatea situaţiei economice din Ucraina” în timpul acestor negocieri, potrivit News.ro.

Viktor Ianukovici a fugit din ţara sa în februarie 2014, după moartea a aproximativ o sută de persoane în încercarea de reprimare a mişcării de protest din Piaţa Maidan, care a adus în cele din urmă la conducerea Ucrainei tabăra pro-occidentală. După aceste evenimente, Rusia a anexat Crimeea şi a susţinut o insurecţie armată a separatiştilor pro-ruşi care se opuneau Kievului în estul teritoriului ucrainean.

Viktor Ianukovici susţine că a fost victima unei lovituri de stat şi că a fost ajutat să ajungă în Rusia de ofiţeri care i-au rămas loiali.

De la plecarea sa, el se exprimă rar. La începutul lunii iunie 2022, la trei luni după începerea ofensivei ruse în Ucraina, el a difuzat un comunicat în care îi îndemna pe compatrioţii săi să decidă dacă vor să „lupte până la capăt” împotriva Rusiei, preluând astfel o formulă utilizată de Kremlin.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a retras cetăţenia ucraineană lui Ianukovici în februarie 2023.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, viktor ianukovici,

Dată publicare: 01-09-2025 23:22

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”
Stiri externe
Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi”

Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește încetarea focului sau negocierile de pace, dar că „nu își face iluzii”.

Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi
Stiri externe
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi

Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului preşedinte al Parlamentului Andrii Parubîi, a declarat luni şeful poliţiei ucrainene, conform Reuters.

Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina
Stiri externe
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina, subiect pe care îl va discuta la summitul OCS din China, relatează Reuters și AFP.

 

Recomandări
Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte
Stiri Politice
Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cele cinci legi din Pachetul doi de măsuri fiscale. AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură care vizează aceste proiecte.

Ursula von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse România să prindă finanțarea
Stiri Politice
Ursula von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse România să prindă finanțarea

România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.

Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzile s-au dublat
Stiri Economice
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzile s-au dublat

De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28