Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici, aliat al lui Putin, critică Kievul într-o rară apariţie publică

Fostul preşedinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, refugiat în Rusia din 2014, critică dorinţa ţării sale de a adera la NATO, într-o rară apariţie publică ce vine într-un moment în care Ucraina încearcă să obţină garanţii de securitate de la aliaţi.

Într-un videoclip difuzat luni de agenţia de presă publică rusă Ria Novosti, Viktor Ianukovici se exprimă în faţa camerei, pentru prima dată de la începutul atacului rus asupra Ucrainei, în februarie 2022, relatează AFP.

În vârstă de 75 de ani, cel care a condus Ucraina între 2010 şi 2014 declară că a fost „întotdeauna” împotriva aderării ţării sale la NATO.

„Am înţeles întotdeauna foarte clar că aceasta era o catastrofă pentru Ucraina. Este o cale care nu duce nicăieri. Este o cale directă către războiul civil”, afirmă el.

În videoclip, Viktor Ianukovici susţine, de asemenea, că el îşi stabilise ca „obiectiv” aderarea la Uniunea Europeană. Totuşi, plecarea sa de la putere a fost cauzată de manifestaţiile din Piaţa Maidan din Kiev declanşate tocmai de decizia sa, din noiembrie 2013, de a nu semna un acord de asociere între Ucraina şi Uniunea Europeană.

„Eu controlam şi promovam acest proces de aderare a Ucrainei la UE”, insistă fostul şef de stat, acuzând în acelaşi timp responsabilii europeni că au dat dovadă de „aroganţă” şi că nu au înţeles „complexitatea situaţiei economice din Ucraina” în timpul acestor negocieri, potrivit News.ro.

Viktor Ianukovici a fugit din ţara sa în februarie 2014, după moartea a aproximativ o sută de persoane în încercarea de reprimare a mişcării de protest din Piaţa Maidan, care a adus în cele din urmă la conducerea Ucrainei tabăra pro-occidentală. După aceste evenimente, Rusia a anexat Crimeea şi a susţinut o insurecţie armată a separatiştilor pro-ruşi care se opuneau Kievului în estul teritoriului ucrainean.

Viktor Ianukovici susţine că a fost victima unei lovituri de stat şi că a fost ajutat să ajungă în Rusia de ofiţeri care i-au rămas loiali.

De la plecarea sa, el se exprimă rar. La începutul lunii iunie 2022, la trei luni după începerea ofensivei ruse în Ucraina, el a difuzat un comunicat în care îi îndemna pe compatrioţii săi să decidă dacă vor să „lupte până la capăt” împotriva Rusiei, preluând astfel o formulă utilizată de Kremlin.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a retras cetăţenia ucraineană lui Ianukovici în februarie 2023.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













