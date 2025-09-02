ISW: Rusia a avansat puternic în Ucraina în luna august, dar ritmul încetinește. Atacurile cu drone au fost reduse

02-09-2025 | 07:34
Armata rusa a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puţin mai puţin decât în luna precedentă, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW).

autor
Mihaela Ivăncică

Într-o lună, forţele Moscovei au cucerit 594 de kilometri pătraţi de la ucraineni, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru a găsi o soluţie la războiul din Ucraina s-au accelerat în ultimele săptămâni, sub conducerea lui Donald Trump, dar până acum nu au produs rezultate concrete.

În ceea ce priveşte atacurile ruse asupra Ucrainei cu drone cu rază de acţiune lungă s-au redus cu o treime în august în raport cu luna iulie, potrivit unei analize a AFP prezentată luni.

Această diminuare are loc la aproape trei luni de la intensificarea atacurilor aeriene ruse şi coincide cu întrevederea dintre Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin în Alaska, apoi cu cea dintre preşedintele american şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Chiar dacă aceste întrevederi au generat speranţă cu privire la avansarea negocierilor de pace, acest dosar nu a progresat deloc de atunci.

Sursa: Agerpres

