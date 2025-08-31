Inspectorilor li s-a refuzat accesul la centrala de la Zaporojie, în pofida unei „situații fragile a siguranței nucleare”

Rusia a refuzat inspectorilor nucleari accesul la un nou baraj construit la cea mai mare centrală nucleară din Europa.

Barajul a fost ridicat pentru a menține cele șase reactoare ale Centralei Nucleare Zaporojie (ZNPP) în stare de oprire la rece.

Centrala, aflată pe teritoriul ocupat al Ucrainei, se află sub control militar rusesc din martie 2022 și a fost subiectul mai multor avertismente privind siguranța, emise de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

„Accesul nostru la acest baraj este esențial pentru a evalua situația apei de răcire, care este crucială având în vedere situația fragilă a siguranței nucleare la ZNPP”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Problema este agravată de faptul că centrala se bazează acum pe o singură linie externă de alimentare cu energie electrică, necesară pentru răcirea celor șase reactoare și a combustibilului nuclear uzat.

Personalul AIEA a raportat că a auzit activități militare în majoritatea zilelor din ultima săptămână.

