FOTO. Lituania a finalizat instalarea unor dispozitive noi de apărare la granița cu Rusia, supranumite "dinți de dragon"

Stiri externe
31-08-2025 | 16:10
Lituania, soldat, armata
Lituania a finalizat instalarea unor dispozitive de apărare, supranumite „dinți de dragon”, la granița cu orașul rusesc Kaliningrad, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării din Lituania.

autor
Cristian Matei

Este cea mai recentă măsură care face parte dintr-o serie de măsuri de apărare luate de țara baltică pentru a descuraja agresiunea rusă.

„Începem de la nivel tactic – obstacole specifice la frontieră – și ulterior vom combina întregul plan de inginerie într-un singur sistem conceptual”, a declarat Raimundas Vaiksnoras, comandantul armatei lituaniene, potrivit Euronews.

„Aceasta este o măsură de precauție menită să asigure o apărare mai eficientă”, a transmis Ministerul Apărării din Lituania într-o postare pe X.

Aceste dispozitive ”dinți de dragon” sunt niște obstacole antitanc din fier, care securizează podurile de-a lungul rutei Kaliningrad.

Aceste bariere blochează eficient vehiculele grele, încetinind semnificativ avansul inamicului. În plus față de ”dinții dragonului”, Lituania a instalat, încă din 2024, mine în fața podului de la granița cu regiunea Kaliningrad din Rusia, asigurând o securitate sporită.

Cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, sunt membre ale NATO și se învecinează cu Rusia.

Lituania și Letonia se învecinează și cu Belarus, un aliat apropiat al Moscovei. Toate cele trei țări, ocupate anterior de Uniunea Sovietică, și-au ridicat nivelul de pregătire din cauza amenințării unei invazii rusești de la izbucnirea războiului în Ucraina în 2022.

Armata lituaniană încearcă să limiteze posibilitatea utilizării drumurilor neutilizate care leagă țara de Rusia, pentru a reduce riscul unei invazii terestre. De asemenea, au fost ridicate noi obstacole la punctele de trecere a frontierei neutilizate cu Belarus - Sumskas, Lavoriski, Raigardas și Latezeris - și la punctul de trecere Romaniskes cu Kaliningrad.

În iulie, Letonia a anunțat la rândul său instalarea de piramide antitanc din beton de-a lungul frontierei cu Rusia.

Sursa: Euronews

Dată publicare: 31-08-2025 15:53

