Firma care a produs macaraua jafului de la Luvru și-a făcut reclamă cu imagini de la locul faptei: Nu există publicitate rea

Stiri externe
25-10-2025 | 07:21
jaf luvru
IMAGO

În timp ce poliția franceză, oficialii și directorii Muzeului Luvru încă își bat capul încercând să afle cum au reușit hoții să fure bijuterii neprețuite în plină zi, o companie germană profită de moment și își face reclama pe seama furtului.

 

autor
Aura Trif

Böcker, firma care a fabricat liftul pentru mobilier folosit, se pare, în jaful spectaculos, a apelat la rețelele sociale pentru a demonstra că nu există publicitate negativă, potrivit CNN.

Ce scrie în postare

Într-o postare ironică pe Instagram, compania din Werne, nord-vestul Germaniei, a publicat o imagine de la locul incidentului, însoțită de textul: „Data viitoare când aveți nevoie ca lucrurile să se miște rapid. Böcker Agilo transportă comorile dumneavoastră de până la 400 kg cu o viteză de 42 de metri pe minut – în liniște deplină, datorită motorului electric de 230 V.”

Hoții, care nu au fost încă identificați și sunt în continuare în libertate, au plecat cu bijuterii istorice în valoare de peste 100 de milioane de dolari, după ce au pătruns în celebrul muzeu parizian în plină zi de duminică dimineață, când muzeul era deja deschis vizitatorilor.

Imaginile video par să arate că aceștia au intrat printr-un balcon de la etajul al doilea, după ce au ajuns acolo cu ajutorul unui camion echipat cu liftul respectiv.

Citește și
muzeul luvru, politie luvru
„Am văzut ceva foarte violent”. Mărturiile unei agente de pază care a fost prinsă în mijlocul marelui jaf de la Luvru

Alexander Böcker, directorul general al companiei germane și proprietar de a treia generație, a declarat pentru CNN că el și soția sa au fost „șocați” când au văzut știrea duminică și și-au dat seama „că liftul nostru a fost folosit abuziv pentru acest jaf”.

Ulterior, când a devenit clar că nimeni nu fusese rănit, spiritul antreprenorial al proprietarului a ieșit la iveală. „După ce șocul inițial a trecut, umorul negru a preluat controlul”, a spus el în declarație. „Am glumit puțin, ne-am distrat și am venit cu câteva slogane.”

Mare parte dintre reacții au fost pozitive

Reacțiile la postarea companiei, publicată luni, au fost „copleșitoare” și în mare parte pozitive, potrivit lui Böcker.

Într-un interviu pentru Reuters, el a adăugat: „Din fericire pentru noi, majoritatea oamenilor au înțeles gluma și știu că nu avem nicio legătură cu jaful – și suntem foarte mulțumiți de reacțiile primite până acum.”

Directorul Luvrului, Laurence des Cars, a declarat în fața unei comisii a Senatului francez, miercuri, că sistemul de camere de supraveghere al muzeului, învechit, nu acoperea balconul estic al Galeriei Apollo, locul prin care hoții au pătruns folosind un polizor unghiular.

Des Cars a spus că „infrastructura tehnică absolut depășită, chiar inexistentă” pentru monitorizarea celor mai valoroase comori ale țării reprezintă „o constatare îngrozitoare” pentru cel mai mare muzeu din lume. Ea a adăugat că și-a oferit demisia ministrului Culturii, Rachida Dati, după jaf, însă aceasta a fost respinsă.

Potrivit lui Böcker, modelul Agilo este folosit în principal în construcții și pentru transportul obiectelor grele în timpul mutărilor, nefiind destinat transportului de persoane.

Modelul specific folosit în jaf fusese vândut unui client din zona Parisului, care îl închiriază, conform declarației lui Böcker. Se pare însă că echipamentul a fost furat de la proprietar în timpul unei demonstrații pentru un potențial client.

„Se pare că inscripțiile companiei au fost îndepărtate, iar plăcuțele de înmatriculare înlocuite”, a adăugat el.

Fraudă de poker ”uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

Sursa: CNN

Etichete: Franta, hoți, jaf, Luvru, bijuterii,

Dată publicare: 25-10-2025 07:21

