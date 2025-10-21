Prejudiciul jafului de la Luvru, estimat la 88 milioane euro: Procuroarea Parisului avertizează hoții să nu topească comorile

Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.

Vlad Dobrea

”Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă ”extrem de spectaculoasă”, dar care ”nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, declară la RTL procuroarea.

Laure Beccuau precizează că răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”.

”Sperăm ca ei să se gândească la acest lucru şi să nu distrugă bijuteriile fără rost”, a adăugat ea.

Aproximativ zece bijuterii - inclusiv o diademă de perle purtată de către împărăteasa Eugénie, în secolul al XIX-lea, colierul reginei Marie-Amélie şi reginei Hortense - au fost furate din Galeria Apolo a Muzeului Luvru.

