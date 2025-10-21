Jaf spectaculos la muzeul Luvru: autoritățile franceze dau vina pe lipsa de fonduri și pe birocrația excesivă

Sunt puși la zid pentru slăbiciunea sistemului de securitate.

Miniștrii de resort se apără dând vina pe birocrație și lipsa de fonduri. În privința anchetei autoritățile au anunțat recuperarea celor 2 scutere cu care au fugit cei patru hoți.

Delphine, localnic: ”Trec pe aici în fiecare zi și de ani de zile am sesizat că nu există niciun fel de securitate în exteriorul muzeului. Chiar mă întrebam cine păzește de fapt Luvrul”.

În doar câteva minute, cei 4 tâlhari s-au făcut nevăzuţi cu opt podoabe de patrimoniu, cu o valoare inestimabilă, care au aparținut unor regine din secolul al 19-lea.



Natalie Goulet, senator francez: ”Bijuteriile vor fi tăiate, măcelărite și vândute. Acest nou episod, rupt parcă dintr-un film foarte prost, va frânge morala poporului francez”.

Neînarmați, paznicii nu i-au putut opri pe hoți. Un raport al Curții de Audit arăta recent că Luvrul, cel mai vizitat muzeu din lume, nu avea un sistem de securitate conform normelor.



Vernon Rapley, șef securitate Victoria and Albert Museum: ”E dificil să găsești un echilibru între a proteja obiectele de patrimoniu pentru generațiile viitoare și a le oferi vizitatorilor o experiență plăcută în timpul vizitei la muzeu”.

Luvrul este găzduit de o clădire istorică, prin urmare cele 2400 de ferestre nu au putut fi securizate prin montarea unor gratii de fier, ca în cazul altor instituții de cultură franceze. Muzeul are 73 de mii de metri pătrați de spațiu expozițional, 14 km de coridoare și 1366 de agenți de pază, număr considerat insuficient de sindicate.

Elise lucrează în departamentul de securitate al muzeului.



Élise Muller: ”Toți am avertizat în repetate rânduri despre dificultățile cu care ne confruntăm zilnic la locul de muncă, echipamentele aflate în stare deplorabilă, cele mai multe, complet învechite, la care se adaugă reducerea drastică a personalului. Am ajuns, inevitabil, la limita a ceea ce puteam face pentru a securiza clădirea și colecțiile”.

Luat la întrebări, ministrul culturii a dat vina pe birocraţie.



Rachida Dati, ministrul culturii: ”Acest muzeu nu a fost conceput pentru 10-12 milioane de vizitatori pe an. Suntem siliți să ne adaptăm la noile forme de criminalitate și să modernizăm sistemele de securitate. S-a început asta, dar ia foarte mult timp pentru că procedurile de achiziții publice în țara asta sunt greoaie, presupun licitații și transparență, e mult mai complicat decât în cazul unui operator privat care își poate alege liber furnizorii de servicii”.



Rachida Dati: ”Responsabilitatea revine celor 40 de ani de neglijență, în care s-au băgat mizeriile sub preș. A pus cineva problema securității din instituțiile de cultură? Nu prea cred. Da, trebuie să recuperăm rapid timpul pierdut”.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













