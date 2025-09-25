Donald Trump i-a spus lui Erdogan că va ridica sancţiunile împotriva Turciei dacă nu mai cumpără petrol rusesc

25-09-2025 | 20:20
Erdogan, trump
Donald Trump s-a declarat pregătit să ridice sancțiunile împotriva Turciei, dar i-a cerut lui Recep Tayyip Erdogan să nu mai cumpere petrol din Rusia, relatează AFP.

Ioana Andreescu

„Aş dori să înceteze cumpărarea de petrol din Rusia", a spus Trump în declaraţii acordate presei alături de Erdogan înaintea începerii întâlnirii cu acesta.

În anul 2020, Statele Unite au impus Turciei sancţiuni, în ciuda faptului că este aliata sa în NATO, după ce această ţară a achiziţionat sisteme antiaeriene ruseşti S-400. Washingtonul a blocat atunci achiziţia de către Turcia a unor avioane de vânătoare americane F-35, susţinând că, prin operaţionalizarea de către Turcia a sistemelor S-400, Rusia ar putea obţine informaţii despre capabilităţile avioanelor F-35.

Donald Trump a cerut marţi, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, ca ţările europene să înceteze să mai cumpere gaze şi petrol din Rusia, el sperând că l-ar putea forţa astfel pe preşedintele rus Vladimir Putin să înceteze războiul în Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă în urmă cu două săptămâni membrilor NATO, inclusiv Turciei, Trump le-a transmis acestora că Washingtonul că nu va impune noi sancţiuni Moscovei atât timp cât unii aliaţi continuă să cumpere petrol rusesc.

Mark Rutte
Secretarul general al NATO: Avioanele ruse pot fi țintite și doborâte în caz de necesitate

În cadrul UE, Ungaria şi Slovacia, exact ţările cu guvernele cele mai apropiate ideologic de Trump, continuă să importe petrol rusesc, întrucât nu au ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu din alte surse, în timp ce majoritatea celorlalte ţări din UE au încetat să mai cumpere petrol din Rusia.

Fără acord naţional, primăriile taie singure posturi şi digitalizează servicii pentru a salva bugetele locale

