Turcia se retrage din „războiul kebabului”. Miza luptei dintre turci și germani, o industrie de miliarde de euro

Stiri externe
30-09-2025 | 22:14
Kebab
Getty

Turciase cedează în „războiul kebabului” și renunță la încercarea de a-l declara preparat tradițional. O astfel de etichetă ar fi adus reguli dure pentru toate restaurantele care vând acest fel de mâncare.

autor
Adrian Popovici

Dacă cererea turcilor pentru obținerea etichetei „Specialitate tradițională garantată” ar fi avut succes, s-ar fi impus restricții asupra tipurilor de ingrediente care puteau fi utilizate, notează BBC.

Industria fast foodului din mai multe state europene, dar mai ales Germania ar fi fost afectată în mod special, întrucât kebabul tipic de stradă a evoluat de-a lungul deceniilor, devenind destul de diferit de cel original din Turcia.

Autoritățile turce au susținut că donerul ar trebui considerat un fel de mâncare național care s-a răspândit în Europa odată cu migrația turcilor. Însă oficialii germani au afirmat că kebabul a devenit parte integrantă a bucătăriei naționale germane și că, din această cauză, nu ar trebui să se supună regulilor cerute de turci.

Modul tradițional de preparare a cărnii pe un rotisor vertical datează din secolul al XVI-lea, potrivit Federației Internaționale a Donerului din Turcia (Udofed), iar denumirea „doner” este legată de această tehnică de preparare.

saorma
Cum au ajuns românii cei mai mari consumatori de shaorma din 23 de state. Un bucureștean a făcut anul trecut 349 de comenzi

A solicitat UE să impună norme uniforme în întreg blocul comunitar, care să prevadă următoarele:

►carnea să provină de la vaci cu vârsta de peste 16 luni, de la miei cu vârsta de cel puțin șase luni sau din pulpe și piept de pui;

►carnea de vițel și de curcan să fie interzisă;

►carnea să fie feliată la o grosime de 3-5 mm;

►tipul de cuțit să fie reglementat, iar marinadele să fie, de asemenea, supuse unor norme.

Varianta germană a kebabului folosește adesea carne de vițel într-o lipie umplută cu legume, inclusiv varză roșie, murături, ceapă roșie și sosuri, și poate fi considerată o versiune europeană a clasicului turcesc.

Miza luptei dintre turci și germani, o industrie de miliarde de euro

Federația turcă nu a consultat industria germană a kebabului, care a ripostat cu sprijinul guvernului de la Berlin. Ministerul german al alimentației și agriculturii a declarat anul trecut pentru BBC că a luat act de propunerea Turciei „cu o oarecare uimire”.

Fostul ministru german al alimentației și agriculturii, Cem Özdemir, un politician veteran de origine turcă, a declarat că este la latitudinea fiecăruia să decidă cum ar trebui consumat un doner în țara sa și că nu este nevoie de orientări din partea Ankarei.

Dacă planurile federației turce ar fi duse la bun sfârșit, atunci industria europeană dominată de diaspora turcă ar fi fost afectată. Numai în Germania există peste 1,5 milioane de cetățeni turci și aproape la fel de mulți de origine turcă. Aproximativ 60.000 de persoane sunt angajate în această industrie, producând aproximativ 400 de tone de kebab pe zi, potrivit Asociației Producătorilor Turci de Döner din Europa (ATDID).

Vânzările anuale de kebab generează aproximativ 3,5 miliarde de euro în întreaga Europă, inclusiv 2,4 miliarde de euro numai în Germania, se arată în raport.

Federația turcă a informat Comisia Europeană că și-a retras cererea pe 23 septembrie. O încercare de a găsi un compromis a eșuat. Un oficial al UE a declarat pentru BBC Turcia că oferta se îndrepta oricum spre respingere.

Sursa: BBC

Etichete: Turcia, germania, kebab, fast food,

Dată publicare: 30-09-2025 21:44

Un bucureștean a comandat kebab de 225 de ori într-un an. Cifrele "cu de toate" despre noua mâncare națională a României
Stiri Sociale
Un bucureștean a comandat kebab de 225 de ori într-un an. Cifrele ”cu de toate” despre noua mâncare națională a României

Un bucureștean a comandat kebab de 225 de ori în ultimul an, record absolut într-o țară care se află pe locul 2 în lume la numărul total de comenzi, potrivit Glovo. Peste 4,1 milioane de kebab-uri au comandat românii în ultimele 12 luni.

Cum au ajuns românii cei mai mari consumatori de shaorma din 23 de state. Un bucureștean a făcut anul trecut 349 de comenzi
Stiri Diverse
Cum au ajuns românii cei mai mari consumatori de shaorma din 23 de state. Un bucureștean a făcut anul trecut 349 de comenzi

România acoperă 69% din comenzile de kebab din regiunea Europei de Sud-Est, anul trecut românii comandând 4 milioane de bucăţi, conform unei analize realizate de Glovo cu ocazia Zilei Internaţionale a Kebabului, sărbătorită la nivel global pe 12 iulie.

Prețul la kebab a devenit subiect de interes național în Germania, oamenii cer subvenții de stat. Cât a ajuns să coste
Stiri externe
Prețul la kebab a devenit subiect de interes național în Germania, oamenii cer subvenții de stat. Cât a ajuns să coste

Prețul la kebab a explodat în Germania și a devenit subiect de dezbatere națională, pe marginea unei industrii de 7 miliarde de euro pe an. Oamenii cer plafonarea prețului și subvenții de la stat, iar cancelarul recunoaște că este o problemă.

 

Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme, de peste 7,5 miliarde de dolari
Stiri actuale
Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme, de peste 7,5 miliarde de dolari

Ministerul Apărării cere acordul Parlamentului ca să cumpere 216 tancuri de ultimă generație, care vor fi produse la noi în țară. În plus, 76 de vehicule derivate, și 54 de mitraliere ar urma să ajungă în posesia Armatei Române.

Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: "Au fost folosite conturi şi firme din Rusia"
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”. 

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

