Mai multe stațiuni de la Marea Neagră au fost distruse de viituri. Ploile torențiale au făcut prăpăd în toată Bulgaria

Stiri externe
03-10-2025 | 19:06
inundatii bulgaria
tiktok/georgi desafio ivanov

Este prăpăd în Bulgaria unde autoritățile au instituit stare de urgență, în mai multe zone, din cauza ploilor torențiale. O stațiune de pe țărmul Mării Negre a fost complet inundată și sunt deja doi oameni morți.

autor
Stirileprotv

Autoritățile au început evacuarea localnicilor - care au fost instruiți să se refugieze în zone înalte până la sosirea echipelor de salvare.

Mai multe drumuri sunt impracticabile, un pod a fost rupt de viitură și sunt probleme cu alimentarea cu energie electrică.

În Elenite, la numai zece kilometri nord de stațiunea Sunny Beach, după o noapte de ploi năpraznice, oamenii s-au trezit în mijlocul unui torent de noroi care a măturat totul în cale. O viitură de peste jumătate de metru avansează cu o forță devastatoare, târând după ea mașini smulse din pământ ca și cum ar fi fost paie.

Dezastrul este surprins de la etajul unei clădiri înalte de cineva rămas captiv între ape. În subsolul unui hotel a fost descoperit cadavrul unui bărbat.

Citește și
inundatii, slobozia conachi, galati
Cod galben şi Cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza. Avertismentul hidrologilor

Victima a murit înecată, după ce un torent puternic a pătruns în complexul turistic în care era angajat. Există și o a doua persoană decedată - a anunțat ministrul de Interne bulgar.

Pentru mulți, Elenite era un sat de vacanță adăpostit într-un golf liniștit.

Acum hotelurile și clădirile sunt inundate iar parcurile acvatice au fost distruse. Echipele de salvare au ajuns cu greu în zona afectată din cauza torentului puternic. Mai mulți oameni așteaptă să fie salvați pe acoperișurile clădirilor.

Autoritățile au declarat stare de alertă și la Țarevo - unde inundațiile au lăsat în urmă dezastru și acum doi ani.

Stoyan Slavov: „Casele noastre de acolo sus sunt inundate, nu există o singură casă care să nu fie sub apă. Canalizarea nu face față, e o cantitate uriașă de apă. E un dezastru în toată regula. Nu s-au luat măsuri după inundația precedentă. Albia râului a rămas complet necurățată”.

Din cauza situației complicate, primăria din Țarevo a cerut armatei să provoace o explozie controlată la gura unui rău pentru a accelera scurgerea apei. Peste 400 de metri de apă pe metrul pătrat au căzut în zonă.

Infrastructura rutieră a fost în multe locuri distrusă.

Formarea unei trombe marine a fost filmată în apropierea orașului Țarevo.

Plaja din Burgas a fost distrusă în mai multe locuri. În zonele afectate de inundații în Bulgaria autoritățile au suspendat cursurile în școli și grădinițe.

Mai multe drumuri au fost închise traficului și există probleme cu alimentarea cu energie electrică. Bulgaria se află sub incidența unui cod portocaliu de vânt puternic, ploi abundente și de ninsoare în zona de munte.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bulgaria, ploi torentiale,

Dată publicare: 03-10-2025 19:05

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Citește și...
Ploile torențiale au paralizat Ibiza. Uraganul Gabrielle a provocat inundații istorice afectând mii de turiști
Stiri externe
Ploile torențiale au paralizat Ibiza. Uraganul Gabrielle a provocat inundații istorice afectând mii de turiști

Ultimele manifestări ale uraganului Gabrielle au adus precipitaţii record pe insula spaniolă Ibiza, provocând inundaţii care au paralizat-o aproape complet, informează miercuri DPA, preluat de Agerpres.

Cod galben şi Cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza. Avertismentul hidrologilor
Stiri actuale
Cod galben şi Cod portocaliu de viituri, pe râuri din 25 de judeţe, de joi după-amiaza. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii şi depăşiri ale Cotelor de apărare, valabile începând de joi după-amiaza în opt bazine hidrografice.

Inundații severe în Ibiza. Militarii au intervenit pentru a evacua zeci de oameni. Drumurile au fost închise | GALERIE FOTO
Stiri externe
Inundații severe în Ibiza. Militarii au intervenit pentru a evacua zeci de oameni. Drumurile au fost închise | GALERIE FOTO

Ibiza a fost lovită de ploi torențiale, astfel că a fost nevoie de intervenția soldaților. Oamenii au primit alerte de urgență prin care li s-a recomandat să evite deplasările.

Recomandări
Bolojan, autoevaluare la 100 de zile de mandat: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
Stiri Economice
Bolojan, autoevaluare la 100 de zile de mandat: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.  

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Angajaţii Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi se plâng că munca lor este anulată şi blamată după „un eveniment nefericit
Stiri actuale
Angajaţii Spitalului „Sf. Maria” din Iaşi se plâng că munca lor este anulată şi blamată după „un eveniment nefericit"

Angajaţii Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, că munca lor este ”anulată şi blamată” în urma unui ”eveniment nefericit”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Octombrie 2025

48:49

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Octombrie 2025

01:35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28