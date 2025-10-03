Mai multe stațiuni de la Marea Neagră au fost distruse de viituri. Ploile torențiale au făcut prăpăd în toată Bulgaria

Este prăpăd în Bulgaria unde autoritățile au instituit stare de urgență, în mai multe zone, din cauza ploilor torențiale. O stațiune de pe țărmul Mării Negre a fost complet inundată și sunt deja doi oameni morți.

Autoritățile au început evacuarea localnicilor - care au fost instruiți să se refugieze în zone înalte până la sosirea echipelor de salvare.

Mai multe drumuri sunt impracticabile, un pod a fost rupt de viitură și sunt probleme cu alimentarea cu energie electrică.

În Elenite, la numai zece kilometri nord de stațiunea Sunny Beach, după o noapte de ploi năpraznice, oamenii s-au trezit în mijlocul unui torent de noroi care a măturat totul în cale. O viitură de peste jumătate de metru avansează cu o forță devastatoare, târând după ea mașini smulse din pământ ca și cum ar fi fost paie.

Dezastrul este surprins de la etajul unei clădiri înalte de cineva rămas captiv între ape. În subsolul unui hotel a fost descoperit cadavrul unui bărbat.

Victima a murit înecată, după ce un torent puternic a pătruns în complexul turistic în care era angajat. Există și o a doua persoană decedată - a anunțat ministrul de Interne bulgar.

Pentru mulți, Elenite era un sat de vacanță adăpostit într-un golf liniștit.

Acum hotelurile și clădirile sunt inundate iar parcurile acvatice au fost distruse. Echipele de salvare au ajuns cu greu în zona afectată din cauza torentului puternic. Mai mulți oameni așteaptă să fie salvați pe acoperișurile clădirilor.

Autoritățile au declarat stare de alertă și la Țarevo - unde inundațiile au lăsat în urmă dezastru și acum doi ani.

Stoyan Slavov: „Casele noastre de acolo sus sunt inundate, nu există o singură casă care să nu fie sub apă. Canalizarea nu face față, e o cantitate uriașă de apă. E un dezastru în toată regula. Nu s-au luat măsuri după inundația precedentă. Albia râului a rămas complet necurățată”.

Din cauza situației complicate, primăria din Țarevo a cerut armatei să provoace o explozie controlată la gura unui rău pentru a accelera scurgerea apei. Peste 400 de metri de apă pe metrul pătrat au căzut în zonă.

Infrastructura rutieră a fost în multe locuri distrusă.

Formarea unei trombe marine a fost filmată în apropierea orașului Țarevo.

Plaja din Burgas a fost distrusă în mai multe locuri. În zonele afectate de inundații în Bulgaria autoritățile au suspendat cursurile în școli și grădinițe.

Mai multe drumuri au fost închise traficului și există probleme cu alimentarea cu energie electrică. Bulgaria se află sub incidența unui cod portocaliu de vânt puternic, ploi abundente și de ninsoare în zona de munte.

