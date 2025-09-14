Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei

14-09-2025 | 08:22
asasinare Charlie Kirk

În Statele Unite, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk a fost încarcerat în închisoarea Spanish Fork, urmând să fie dus abia marți în fața judecătorului.

Anchetatorii încearcă să afle acum ce a stat în spatele gestului său care a șocat o lume întreagă. Asta în condițiile în care tânărul de doar 22 de ani provine dintr-o familie aparent normală. Părinții lui se declarau susținători ai Partidului Republican al președintelui Donald Trump.

La 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate, având un scor ce-l plasa în clubul restrâns celor care trec cu brio testul. Câștigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Logan.

Crima care a șocat America

Însă tânărul a abandonat facultatea după numai un semestru, iar acum riscă pedeapsa cu moartea, după ce miercuri a tras cu o pușcă de pe acoperișul unei clădiri din campusul unei universități, ucigându-l pe activistul conservator Charlie Kirk.

Propriul tată l-a recunoscut în imaginile date publicității de autorități și l-a confruntat. Ulterior, un prieten de familie, preot, a luat legătura cu biroul șerifului.

Jason Pack, fost agend FBI: „Cea mai vizibilă parte a acestui caz este acum încheiată, FBI-ul și Departamentul de Siguranță Publică din Utah au terminat căutările, acea parte a cazului care a dus la identificarea rapidă a făptașului. Dar, în liniște, în culise, a avut loc a doua versiune a investigației, și anume investigația criminalistică, discuțiile cu oamenii și găsirea de indicii. Așa că, acum, anchetatorii încearcă să-și dea seama care a fost motivul, partea cu: "de ce" poate fi importantă pentru că este o componentă esențială a punerii la punct a cazului.”

Spencer Cox, guvernator Utah: „Anchetatorii au identificat un coleg de cameră al lui Robinson, care, în cursul discuției, a pomenit de niște... glume făcute de acesta pe Discord (platforma de chat și streaming, populară printre pasionații de jocuri video).”

Arma, ascunsă într-un tufiș

Ceea ce colegul a luat drept glumă erau comentarii făcute de Tyler Robinson pe Discord despre recuperarea unei puști dintr-un punct de livrare și aruncarea acesteia într-un tufiș, înfășurată într-un prosop. Detaliile se potrivesc cu descrierea armei recuperate de autorități într-o zonă împădurită din apropierea campusului.

Jason Pack, Retired FBI supervising agent: „De multe ori anchetatorii mizează pe tehnologie, se concentrează pe indiciile de pe rețelele sociale și ce se află în laptop sau în computere sau ce locuri a vizitat suspectul. Dar, discuțiile cu oamenii din jur, simple discuții cu apropiații (suspectului), cu membri ai familiei, cu rudele, pot oferi cu adevărat un context despre motiv.”

Robinson locuia în casa părinților săi din Washington, o comunitate agricolă liniștită din sud-vestul statului Utah. Mama este asistent social, iar tatăl - directorul unei companii care produce blaturi din piatră. Familia frecventa biserica mormonă de pe stradă, iar Tyler este descris de vecini drept un băiat liniștit.

Unele postări ale părinților îi arată pe Tyler și cei doi frați mai mici mânuind puști, dar asta nu e neobișnuit într-un stat conservator cu legi permisive în materie de arme de foc.

Mesajul emoționant al văduvei lui Charlie Kirk

Între timp, văduva lui Charlie Kirk a transmis un mesaj public, în care a promis să ducă mai departe moștenirea ideologică a soțului ei.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk: „Vreau să mulțumesc milioanelor de oameni care și-au exprimat iubirea față de Charlie, în toată America și pretutindeni în lume. Domnule președinte (Trump), soțul meu v-a iubit și știa că și dumneavoastră îl iubiți. Răufăcătorii responsabili de asasinarea soțului meu nici nu bănuiesc ce au făcut. Dacă până acum ați crezut că soțul meu avea un impact puternic, nu aveți habar ce ați dezlănțuit în toată țara prin fapta voastră!”

Guvernatorul republican al statului Utah a insistat totuși că o singură persoană e responsabilă pentru uciderea lui Charlie Kirk și a făcut o pledoarie pentru reconciliere.

