Fals polițist înarmat, neutralizat pe stadionul unde are loc slujba pentru Charlie Kirk. Făcea „verificări de securitate”

Stiri externe
21-09-2025 | 11:40
Comentatorul conservator Charlie Kirk
Getty

Un bărbat de vârstă de 42 de ani, înarmat, a fost depistat și neutralizat de forțele de ordine pe stadionul unde se desfășoară ceremonia de înmormântare a activistului Charlie Kirk.

autor
Mihai Niculescu

Joshua Runkles ar fi avut asupra sa un cuțit, o armă și documente de identitate expirate ale forțelor de ordine, arată publicația New York Post.

Bărbatul înarmat acuzat că a adus o armă și un cuțit în stadionul din Arizona unde va avea loc duminică înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk nu a reprezentat o amenințare și doar efectua o verificare de securitate înaintea slujbei de duminică, a transmis oficial Turning Point USA, mișcarea care a fost condusă de Charlie Kirk.

Joshua Runkles

Bărbatul ar putea fi un fost șerif

Joshua Runkles – arestat vineri în interiorul stadionului State Farm pentru că se dădea drept polițist – se afla la fața locului „efectuând verificări de securitate în avans pentru un oaspete cunoscut” la comemorare, la care se așteaptă să participe peste 100.000 de persoane, inclusiv personalități importante, precum președintele Trump.

Citește și
erika kirk
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei

„Nu credem că această persoană intenționa să facă ceva rău, însă verificarea nu a fost efectuată în coordonare cu echipa de securitate TPUSA sau Serviciul Secret al SUA. De asemenea, este important de menționat că acest lucru s-a întâmplat înainte ca locul să fie complet izolat și închis. Se iau toate măsurile de precauție pentru a asigura siguranța tuturor, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al TPUSA, Andrew Kolvet.

Kolvet nu a identificat persoana pentru care Runkles asigura securitatea.

Bărbatul le-ar fi spus agenților Serviciului Secret că se afla acolo pentru a asigura securitatea privată și le-a înmânat insigna de polițist și actul de identitate expirate. Runkles a fost reținut pentru că s-a dat drept ofițer de poliție și a purtat o armă într-un loc interzis.

Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune, fără a se specifica suma, dar ancheta continuă pentru a se stabili motivul pentru care se afla la stadion, a declarat pentru The Post un purtător de cuvânt al Departamentului de Siguranță Publică din Arizona. Runkles, care deține un permis de port armă în Carolina de Nord, este un fost șerif adjunct din Idaho, a declarat o sursă federală pentru Fox News Digital.

Cu toate acestea, documentele judiciare obținute de publicație au arătat că Runkles nu are nicio legătură cu biroul șerifului și nu este angajat al acestuia, în ciuda a ceea ce sugerau cartea de identitate și permisul de port armă.

„Eveniment special de nivel 1”

Comemorarea „Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk” (Construind o moștenire: în memoria lui Charlie Kirk) va avea loc duminică, la mai mult de o săptămână după ce influencerul de dreapta a fost împușcat mortal în timpul unui discurs în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem, pe 10 septembrie.

Un oficial al Departamentului Securității Interne al SUA a declarat anterior pentru The Post că au desemnat funeraliile ca „eveniment special de nivel 1”.

„Această clasificare este rezervată evenimentelor de cea mai mare importanță națională și permite guvernului federal să pună la dispoziție toate resursele necesare în materie de aplicare a legii și securitate pentru a sprijini autoritățile locale în asigurarea desfășurării în condiții de siguranță și succes a evenimentului”, a explicat oficialul.

Văduva lui Kirk, Erika, este așteptată să ia cuvântul la comemorare, alături de președintele Trump.

Alte personalități importante care vor ține discursuri includ secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru sănătate și servicii sociale Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru război Pete Hegseth, directorul Serviciului Național de Informații al SUA Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr. și alții.

Sursa: New York Post

Etichete: donald trump, stadion, barbat inarmat, slujba, charlie kirk,

Dată publicare: 21-09-2025 11:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk, organizată pe un stadion din Arizona. Donald Trump și JD Vance, printre participanți
Stiri externe
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk, organizată pe un stadion din Arizona. Donald Trump și JD Vance, printre participanți

Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.

Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei
Stiri externe
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, îl va succeda la conducerea Turning Point USA, organizația fondată de acesta pentru a atrage tinerii spre Partidul Republican, au anunțat joi reprezentanții grupului, potrivit AFP.

„Măsuri consolidate” de securitate pentru Meloni și vicepremierii săi după asasinarea activistului Charlie Kirk
Stiri externe
„Măsuri consolidate” de securitate pentru Meloni și vicepremierii săi după asasinarea activistului Charlie Kirk

Decizia a fost luată în urma unei circulare a Ministerului de Interne italian care dispune "revizuirea și posibila consolidarea măsurilor față de profilurile de risc".

ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO
Stiri externe
ABC retrage emisiunea lui Jimmy Kimmel, după comentariile comediantului despre presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk. VIDEO

ABC, canalul Disney, retrage din emisie pe termen nelimitat talk-show-ul de noapte al lui Jimmy Kimmel, după ce acesta a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, potrivit CNN.

Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk
Stiri externe
Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk

Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Recomandări
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă
Stiri externe
Regatul Unit și Portugalia anunță, astăzi, recunoaşterea statului Palestina, în ciuda presiunilor SUA. Netanyahu se revoltă

Regatul Unit şi Portugalia vor recunoaşte oficial duminică statul Palestina, în pofida presiunilor puternice din partea Statelor Unite şi a Israelului, înainte de sosirea şefilor de stat la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP.

Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28