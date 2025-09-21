Fals polițist înarmat, neutralizat pe stadionul unde are loc slujba pentru Charlie Kirk. Făcea „verificări de securitate”

Un bărbat de vârstă de 42 de ani, înarmat, a fost depistat și neutralizat de forțele de ordine pe stadionul unde se desfășoară ceremonia de înmormântare a activistului Charlie Kirk.

Joshua Runkles ar fi avut asupra sa un cuțit, o armă și documente de identitate expirate ale forțelor de ordine, arată publicația New York Post.

Bărbatul înarmat acuzat că a adus o armă și un cuțit în stadionul din Arizona unde va avea loc duminică înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk nu a reprezentat o amenințare și doar efectua o verificare de securitate înaintea slujbei de duminică, a transmis oficial Turning Point USA, mișcarea care a fost condusă de Charlie Kirk.

Bărbatul ar putea fi un fost șerif

Joshua Runkles – arestat vineri în interiorul stadionului State Farm pentru că se dădea drept polițist – se afla la fața locului „efectuând verificări de securitate în avans pentru un oaspete cunoscut” la comemorare, la care se așteaptă să participe peste 100.000 de persoane, inclusiv personalități importante, precum președintele Trump.

„Nu credem că această persoană intenționa să facă ceva rău, însă verificarea nu a fost efectuată în coordonare cu echipa de securitate TPUSA sau Serviciul Secret al SUA. De asemenea, este important de menționat că acest lucru s-a întâmplat înainte ca locul să fie complet izolat și închis. Se iau toate măsurile de precauție pentru a asigura siguranța tuturor”, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al TPUSA, Andrew Kolvet.

Kolvet nu a identificat persoana pentru care Runkles asigura securitatea.

Bărbatul le-ar fi spus agenților Serviciului Secret că se afla acolo pentru a asigura securitatea privată și le-a înmânat insigna de polițist și actul de identitate expirate. Runkles a fost reținut pentru că s-a dat drept ofițer de poliție și a purtat o armă într-un loc interzis.

Ulterior, el a fost eliberat pe cauțiune, fără a se specifica suma, dar ancheta continuă pentru a se stabili motivul pentru care se afla la stadion, a declarat pentru The Post un purtător de cuvânt al Departamentului de Siguranță Publică din Arizona. Runkles, care deține un permis de port armă în Carolina de Nord, este un fost șerif adjunct din Idaho, a declarat o sursă federală pentru Fox News Digital.

Cu toate acestea, documentele judiciare obținute de publicație au arătat că Runkles nu are nicio legătură cu biroul șerifului și nu este angajat al acestuia, în ciuda a ceea ce sugerau cartea de identitate și permisul de port armă.

„Eveniment special de nivel 1”

Comemorarea „Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk” (Construind o moștenire: în memoria lui Charlie Kirk) va avea loc duminică, la mai mult de o săptămână după ce influencerul de dreapta a fost împușcat mortal în timpul unui discurs în aer liber la Universitatea Utah Valley din Orem, pe 10 septembrie.

Un oficial al Departamentului Securității Interne al SUA a declarat anterior pentru The Post că au desemnat funeraliile ca „eveniment special de nivel 1”.

„Această clasificare este rezervată evenimentelor de cea mai mare importanță națională și permite guvernului federal să pună la dispoziție toate resursele necesare în materie de aplicare a legii și securitate pentru a sprijini autoritățile locale în asigurarea desfășurării în condiții de siguranță și succes a evenimentului”, a explicat oficialul.

Văduva lui Kirk, Erika, este așteptată să ia cuvântul la comemorare, alături de președintele Trump.

Alte personalități importante care vor ține discursuri includ secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru sănătate și servicii sociale Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru război Pete Hegseth, directorul Serviciului Național de Informații al SUA Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr. și alții.

