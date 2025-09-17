Conținutul biletului ascuns sub tastatură de Tyler Robinson a devenit probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk

Procurorii din Utah au anunțat marți că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Ei au prezentat o parte dintre probele strânse împotriva bărbatului de 22 de ani, despre care spun că și-ar fi plănuit fapta timp de o săptămână, deoarece considera că Kirk „răspândea prea multă ură”.

Mărturii și probe împotriva asasinului

Tyler Robinson a apărut în fața unui judecător prin transmisiune video de la penitenciarul din Utah, unde este încarcerat. A fost pus sub acuzare pentru șapte infracțiuni, inclusiv omor deosebit de grav, o acuzație care poate atrage pedeapsa capitală.

Anchetatorii au confirmat că tatăl l-a convins pe Robinson să se predea poliției, după ce mama l-a recunoscut din imaginile date publicității de autorități.

Jeff Gray, procuror: „Mama lui Robinson ne-a spus că, în ultimul an, Robinson a devenit mai interesat de politică și a început să aibă idei de stânga, înclinând spre susținerea drepturilor persoanelor homosexuale și transsexuale.”

Printre dovezile care îl incriminează pe suspect se numără un bilet lăsat pentru partenerul său transsexual.

Jeff Gray, procuror: „Colegul lui a primit un mesaj text de la Robinson care spunea: «Lasă tot ce faci și uită-te sub tastatura mea.» Colegul s-a uitat sub tastatură și a găsit un bilet pe care scria: «Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face».”

Același coleg a furnizat poliției și schimbul de mesaje în care Robinson recunoștea că l-a ucis pe Charlie Kirk, explicând că a făcut-o deoarece „este prea mult rău în lume și că tipul – referindu-se la Charlie Kirk – răspândește prea multă ură.”

Tensiuni în Senatul american

O mare parte din informațiile din anchetă au fost făcute publice de șeful FBI, Kash Patel, un demers neobișnuit care riscă să compromită cazul și care a stârnit o audiere tensionată în Senatul Statelor Unite. La scurt timp după asasinarea lui Kirk, Patel s-a grăbit să desemneze o altă persoană drept suspect.

Richard Durbin, membru în Comitetul Judiciar al Senatului: „Domnul Patel a fost atât de nerăbdător să-și asume meritul pentru arestarea asasinului domnului Kirk încât a încălcat un principiu de bază al investigației. Ați face bine să tăceți și să-i lăsați pe profesioniști să-și facă treaba!”

Cory Booker, senator: „Ați spus că aveți un suspect în acest caz de asasinat grav. Oops! Apoi, ați rămas fără suspect. […] În doar 8 luni, domnule Patel, ați năruit integritatea instituțională a FBI. […] Nu cred că sunteți apt pentru acest post.”

Asasinarea lui Charlie Kirk, co-fondator și lider al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și un aliat important al lui Donald Trump, a tulburat opinia publică pe fondul intensificării violenței politice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













