Fals inventat de AI, răspândit masiv de oponenții lui Macron: Nepotul președintelui Franței, arestat în Burkina Faso

Un fake news inventat de Inteligența Artificială, potrivit căruia nepotul lui Emmanuel Macron ar fi fost arestat în Burkina Faso, cu milioane de euro în două valize aflate în posesia sa, este distribuit masiv de oponenții președintelui Franței.

Nepotul președintelui francez Emmanuel Macron ar fi fost arestat în Burkina Faso în timp ce avionul său privat zbura ilegal deasupra țării, conform postărilor de pe Facebook, X și TikTok - în realitate, un fake news inventat de Inteligența Artificială, potrivit France 24.

Afirmația este răspândită de utilizatori online care se opun lui Macron, precum și de conturi apropiate Alianței Statelor Sahel (AES) - care include Mali, Burkina Faso și Niger. Aceștia citează ca dovadă un videoclip de investigație de 28 de minute postat pe YouTube pe 6 septembrie.

Autoritățile din Burkina Faso ar fi găsit 3,7 milioane de euro în numerar în două valize diplomatice la bordul avionului nepotului lui Macron. Aeronava ar fi fost interceptată la ordinul președintelui Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Se mai spune că nepotul lui Macron ar fi fost interogat sub suspiciunea de transport ilegal de numerar.

Videoclipul susține că incidentul este o dovadă a „unei vaste rețele de trafic de capital folosind rute diplomatice”. Clipul susține că sistemul secret de transfer financiar este legat de exploatarea resurselor minerale ale regiunii și este conceput pentru a „însângera Africa”. Videoclipul laudă răspunsul prompt al lui Ibrahim Traoré, afirmând că a reușit să destructureze această rețea opunându-se direct Franței.

Videoclip neverosimil

Totuși, acest videoclip, care îi aduce un omagiu lui Traoré – prezentat ca cineva capabil să i se opună lui Macron – pare extrem de neverosimil.

Pentru a-și susține afirmația, naratorul videoclipului afirmă că un jurnalist RFI l-a întrebat pe Macron despre presupusa arestare a unui membru al familiei sale în Burkina Faso, în timpul unei conferințe de presă privind relațiile franco-africane. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune despre această conferință de presă sau despre această chestiune pe site-ul RFI, nici în alte mijloace media.

Naratorul susține, de asemenea, că, în urma conferinței de presă, purtătorul de cuvânt al Quai d'Orsay ar fi emis un „comunicat de presă laconic” despre o figură națională care a fost „reținută temporar în timpul unui control administrativ la Ouagadougou” – probabil nepotul lui Macron.

Cu toate acestea, nu există nicio urmă a unei astfel de declarații pe site-ul Quai d'Orsay: o căutare a cuvintelor „Burkina Faso” pe site returnează o declarație din 18 aprilie 2024, privind expulzarea diplomaților, care nu are nicio legătură cu această chestiune.

Ficțiune generată de Inteligența Artificială

Povestea despre arestarea nepotului lui Macron în Burkina Faso este de fapt o operă de ficțiune creată de Inteligența Artificială.

YouTube a indicat pe pagina videoclipului că acesta este „modificat sau sintetic”, o etichetă care semnifică faptul că videoclipul a fost generat de Inteligența Artificială.

Canalul YouTube care a publicat videoclipul, „Chroniques Quotidiennes”, afișează o „notificare legală” în profilul său, avertizând că acesta este „în întregime fictiv” și creat pentru a „promova justiția rasială”. Cu toate acestea, acest videoclip a fost distribuit ca informație autentică de mulți utilizatori de internet care se opun lui Emmanuel Macron sau susțin AES.

344 de videoclipuri în favoarea lui Traoré

„Chroniques Quotidiennes” pare să se concentreze pe două teme principale: glorificarea lui Traoré și denigrarea lui Macron.

Folosind un program de calculator, echipa France 24 a stabilit că postul a publicat 344 de videoclipuri pro-Traoré începând cu 26 februarie. Printre acestea, 54 de videoclipuri îl vizează pe președintele francez, folosindu-l drept contrapunct pentru a evidenția succesele lui Traoré.

Toate aceste videoclipuri au același stil. Sunt narate de aceeași voce robotică masculină, durează între 15 și 40 de minute și sunt ilustrate cu imagini sau videoclipuri generate de Inteligența Artificială.

Inițial, „Chroniques Quotidiennes” nu producea conținut cu o tentă specific politică. Canalul publica în principal videoclipuri fictive care promovau mesaje împotriva discriminării. Și-a schimbat cursul pe 26 februarie 2025, pentru a produce exclusiv conținut pro-Traoré.

Canal inactiv reutilizat

Știrea falsă despre arestarea nepotului lui Macron a fost preluată și de un alt canal de YouTube, care pretinde a fi un canal de știri: „Garde la foi” („Păstrează credința”).

La fel ca și „Chroniques Quotidiennes”, „Garde la foi” produce zilnic videoclipuri generate de Inteligența Artificială care îl critică pe Macron sau îl glorifică pe Traoré. Diferența este că videoclipurile ”Garde la foi” sunt prezentate de un prezentator avatar generat de Inteligența Artificială, în loc să fie narate de o voce în off.

Conform detectorului de deepfake-uri Hive, videoclipul ”Garde la foi” despre arestarea nepotului lui Macron are o probabilitate de 99% să fie generat de Inteligența Artificială. Spre deosebire de ”Chroniques Quotidiennes”, însă, ”Garde la foi” nu specifică faptul că videoclipurile sale au fost create de Inteligența Artificială.

Echipa FRANCE 24 Observers a stabilit că și canalul ”Garde la foi” a publicat 96 de videoclipuri în favoarea lui Traoré și 39 de videoclipuri care îl denigrează pe Macron. Creat în septembrie 2023, canalul a fost inițial dedicat videoclipurilor religioase fără conotații politice. Canalul a încetat să mai publice în octombrie 2023, pentru a reapărea în iunie 2025, de atunci încărcând continuu videoclipuri care îl promovează pe Traoré.

Devierea canalelor YouTube de la scopul lor inițial - fie că sunt inactive, cum ar fi ”Garde la Foi”, fie active, cum ar fi ”Chroniques Quotidiennes” - este o tactică frecvent utilizată în campaniile de dezinformare. Ajută la ocolirea moderării rețelelor sociale, care vizează mai intens conturile nou create, ceea ce face ca acestea să fie semnalate ca neautentice mai mult decât profilurile mai vechi.

Utilizarea Inteligenței Artificiale pentru producția video în masă este o caracteristică a celor mai recente campanii de propagandă în favoarea lui Traoré. Într-o investigație anterioară, echipa France 24 a descoperit că Inteligența Artificială fusese folosită pentru a produce 294 de videoclipuri muzicale false care îl glorificau pe președintele Burkina Faso prin uzurparea identității unor cântăreți celebri precum Beyoncé, R. Kelly și Justin Bieber.

