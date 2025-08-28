Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

28-08-2025 | 10:45
emmanuel macron maia sandu
AFP

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la independenţă.

Este un gest de solidaritate într-un moment critic pentru țara vecină. Peste o lună, vor fi organizate alegeri parlamentare considerate cruciale.

Rând pe rând, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și liderul Franţei, Emmanuel Macron, au ajuns la sediul președinției Moldovei, întâmpinați fiecare in parte de Maia Sandu.

Maia Sandu, președinta Moldovei: „Mesajul lor - transmis și de la Bruxelles: Uniunea Europeană este alături de Moldova pe drumul său către integrare”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „În timp ce la doar câteva sute de kilometri de Chișinău continuă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, este esențial să amintim integrarea europeană a Moldovei este o alegere clară pentru pace, drepturi și libertăți”.

În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, Emmanuel Macron a ținut un discurs în limba română, timp în care a fost ovaționat de mii de oameni.

„Inima Europei bate mai puternic ca niciodată la Chișinău. Uniunea Europeană va fi mai puternică împreună cu Republica Moldova. Moldova va fi și ea în Europa, mai puternică și mai prosperă. Vom scrie istorie împreună. Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență până în prezent. Trăiască Republica Moldova, trăiască Uniunea Europeană, trăiască Moldova în Uniunea Europeană, trăiască Moldova independentă, trăiască Europa unită”, a mai spus liderul Franței.

Și cancelarul german Merz a subliniat că Rusia subminează libertatea și prosperitatea în Moldova.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „În preajma viitoarelor alegeri parlamentare din această țară, nu trece zi fără atacuri hibride masive din partea Rusiei. Democrația Moldovei este în vizor, atât online, cât și offline. O societate liberă, deschisă, liberală este în vizor”.

Pentru Ziua Independenței, în piaţa Marii Adunări Naţionale de la Chișinău a avut loc un concert de amploare. Liderii europeni au urcat pe scenă și au transmis mesaje de încurajare miilor de moldoveni prezenți.

Pe scenă au evoluat, între alţii, formaţia Zdob şi Zdub, Irina Rimes şi Carla's Dreams.

Poliţia a informat că organizaţia infracțională coordonată de oligarhul fugar, Ilan Şor, prin interpuși, ar fi racolat minori şi reprezentanţi ai diferitor comunităţi etnice pentru a instiga la ură în apropierea unor instituţii publice.

Poliția a arestat mai multe persoane care voiau să blocheze coloana liderilor europeni.

Sursa: News.ro

