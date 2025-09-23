Coloana lui Macron, blocată de cea a lui Trump, la New York. Liderul Franței l-a sunat imediat pe președintele SUA | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs Palestina ca stat la tribuna ONU, din cauză că convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecţie.

Această scenă insolită a fost filmată de publicaţia Brut, care l-a surprins pe preşedintele Republicii franceze pe străzile din Big Apple discutând cu un poliţist.

”Îmi pare rău, domnule preşedinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, şi-a cerut scuze agentul.

Circulaţia rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

”Dacă nu-l vedeţi venind, lăsaţi-mă să traversez”, i-a cerut Emmanuel Macron.

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, şeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american.

”Ce mai faci? Ia ghiceşte, trebuie să am răbdare în stradă, pentru că totul este închis pentru tine”, îi spune el.

Situaţia s-a deblocat apoi parţial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în maşină.

???????????????? INSOLITE | Emmanuel Macron a appelé Donald Trump car le convoi du président des États-Unis le bloquait dans les rues de New York. (Brut) pic.twitter.com/YL0EqY9RPY — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 23, 2025

Înconjurat de gărzi de corp şi de echipele sale, preşedintele francez şi-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezentanţa permanentă a Franţei la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron şi-a făcut selfie-uri ţi a fost pupat de trecători, potrivit News.ro.

Emmanuel Macron a oficializat la tribunal ONU, cu câteva ore mai înainte, recunoaşterea Palestinei ca stat, un gest puternic în contextul în care situaţia din Fâşia Gaza este de nesuportat.

După ce a tergiversat timp de mai multe luni, şeful statului francez a accelerat procesul recunoaşterii, apreciind că acesta este singurul mijloc de păstrare a soluţiei cu două state, tot mai fragilă, având în vedere cuceririle militare şi ale politicii anexării totale asumate de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Aproximativ zece state au urmat exemplul Franţei la această sesiune ONU. Însă această recunoaştere a iritat Statele Unite.

Donald Trump, un susţinător fervent al Israelului, urmează să se exprime la tribuna ONU marţi.

El urmează să condamne decizia Franţei, pe care o consideră ”o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

