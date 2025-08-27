Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război

”E un exerciţiu, are şi un nume, se cheamă Mobex, se întâmplă de ani de zile şi se întâmplă pe judeţe, cuplat, pe arii geografice. Anul ăsta s-a întâmplat, în primăvară, în Teleorman, Giurgiu şi Olt. O să vedem, în septembrie, la Sibiu şi Mureş şi în octombrie un exerciţiu mare, cel mai mare, Bucureşti şi Ilfov. Îi anunţ de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război, nu ia Armata pe nimeni cu forţa în armată. Există un exerciţiu care evaluează această resursă operaţională”, a explicat ministrul Apărării, marţi seară, la Euronews România.

El a spus că baza de date a Armatei trebuie adusă la zi, iar acest lucru se întâmplă în toate ţările.

Moşteanu a subliniat că la aceste exerciţii sunt chemaţi bărbaţii care au făcut stagiul militar obligatoriu.

