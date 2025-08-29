Reacția lui Macron după ce Rusia a spus că insultele lui la adresa lui Putin "depăşesc limita decenţei"

Stiri externe
29-08-2025 | 19:34
emmanuel macron, vladimir putin
AFP

Preşedintele francez Emmanuel Macron respinge vineri acuzaţii ale diplomaţiei ruse cu privire la proferarea unor ”insulte vulgare” la adresa preşedintelui rus Vladimir Putin.

autor
Mihaela Ivăncică

Acuzațiile au apărut după ce Macron l-a numit pe liderul de la Kremlin „căpcăun” și „predator”, relatează BFMTV.

După summitul de la Washington al preşedintelui american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi şapte lideri europeni, Emmanuel Macron, care a participat la această reuniune, declara la LCI că Vladimir Putin este un ”un predator, un căpcăun la porţile noastre”, care ”are nevoie să continue să mănânce” pentru ”propria supravieţuire”.

Putin este ”nesincer”

Şeful statului francez respinge vineri, după cel de-al 25-lea Consiliu al Miniştrilor francezo-german, la Toulon, şi după întâlnirea sa cu cancealrul german Friedrich Merz la Fort de Bregancon, acuzaţia potrivit căreia este ”grosolan sau vulgar”.

”Atunci când spunem că există un căpcăun la porţile Europei, cred că asta califică ceea ce georgienii, ucrainenii şi multe alte naţiuni simt foarte profund”, declară Emmanuel Macron.

Citește și
Macron si Putin
Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin: "Depăşesc limita decenţei"

El denunţă din nou o ”derivă autocratică” a preşedintelui rus, care ”poartă un imperialism revizionist al frontierelor internaţionale”.

”Discrepanţa între luările de poziţie la summituri internaţionale ale lui Vladimir Putin (...) şi realitatea de pe teren arată cât de nesincer este”, deplânge locatarul Palatului Élysée.

Alături de cancelarul german Friedrich Merz, Emmanuel Macron a dat asigurări că Parisul şi Berlinul vor continua să exercite ”presiuni” în favoarea impunerii unor sancţiuni suplimentare Rusiei.

”În acest moment, Statele Unite discută în mod intens despre alte taxe vamale. Aş fi foarte favorabil ca Guvernul american să ia această decizie şi să o aplice şi altor ţări ale căror gaze naturale şi petrol finanţează o mare parte a economiei ruse de război”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

”Putin îşi bate joc de preşedintele Trump” dacă nu se va întâlni cu Zelenski

Pe teren, atacuri ruse cu rachetă şi dronă se intensifică împotriva Ucrainei.

În noaptea de miercuri spre joi, cel puţin 17 persoane - inclusiv copii - au fost ucise în atacuri vizând cartiere rezidenţiale la Kiev, un simbol al ”terorii şi barbartiei” ruse, denunţă Emmanuel Macron.

Ideea unei întâlniri între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski a fost evocată tot mai insistent.

La 18 august, preşedintele rus Vladimir Putin s-a ”angajat în faţa preşedintelui (american (Donald) Trump” să se întâlneaacă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aminteşte Emmanuel Macron.

Însă un asemenea summit ”nu este prevăzut”, a avertizat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov vineri.

”Putin este pregătit să se întâlneaască cu Zelenski atunci când ordinea de zi a acestui summit va fi pregătită. Iar această ordine de zi nu este absolut deloc pregătită”, a dat aisgurări Lavrov.

În cazul în care această reuniune bilaterală nu are loc - până luni -, ”cred că, încă o dată, asta va însemna că preşedintele Putin îşi va bate joc de preşedintele Trump” şi ”asta nu poate rămâne fără răspuns”, a comentat Emmanuel Macron.

Volodimir Zelenski a declarat în numeroase rânduri, în ultimele luni, că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus - în pofida unui decret pe care l-a semnat în 2022 prin care interzicea orice negociere cu Vladimir Putin.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, emmanuel macron, Franta, vladimir putin,

Dată publicare: 29-08-2025 19:34

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski
Stiri externe
Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski

Războiul din Ucraina "ar putea dura încă multe luni", dar susţinătorii Kievului "sunt pregătiţi" să-şi continue asistenţa, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron, la Toulon, în Franţa.

Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin:
Stiri externe
Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin: "Depăşesc limita decenţei"

Diplomaţia rusă a denunţat vineri „insultele vulgare” şi „depăşirea limitelor decenţei” de către preşedintele francez Emmanuel Macron, care săptămâna trecută l-a calificat pe Vladimir Putin drept „căpcăun” şi „prădător”, relatează AFP.

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO
Stiri externe
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la declararea independenţei.

Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei
Stiri externe
Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk merg miercuri în Rep. Moldova, care sărbătoreşte 34 de ani de la independenţă, un gest evident de solidaritate într-un moment-cheie pentru ţară.

Franța convoacă ambasadoarea Italiei după comentariile lui Salvini la adresa lui Macron. Tensiunile diplomatice cresc
Stiri externe
Franța convoacă ambasadoarea Italiei după comentariile lui Salvini la adresa lui Macron. Tensiunile diplomatice cresc

Franţa a convocat ambasadoarea Italiei, Emanuela D'Alessandro, după comentariile inacceptabile ale viceprim-ministrului Matteo Salvini la adresa preşedintelui Macron, legate de sprijinul Franţei pentru trimiterea de trupe în Ucraina.

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Stiri actuale
Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar
Stiri Sociale
De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28