Eforturile administraţiei de la Washington de a reduce preţurile la motorină au permis Rusiei să-şi dubleze exporturile de motorină în luna octombrie, dar cu toate acestea niciun dintre livrările rezultate în urma deciziei lui Donald Trump de a ridica sancţiunile impuse Rusiei în sectorul combustibililor nu a ajuns în SUA, susţine un articol publicat joi în Financial Times, potrivit Agerpres.

Datele furnizate de firma de Kpler arată că, în luna octombrie, Rusia a exportat 271.000 de barili de motorină pe zi, comparativ cu 135.000 de barili pe zi în luna septembrie.

Acest salt a survenit după ce SUA au exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a opri bombardarea rafinăriilor ruseşti şi după ce, la 9 octombrie, preşedintele american a anunţat un acord cu liderul rus Vladimir Putin, vizând furnizarea "imediată" a unei cantităţi mai mari de combustibil către piaţa americană şi cea globală.

Chiar dacă nicio livrare de motorină rusească nu a ajuns încă pe piaţa din SUA, exporturile către Brazilia, Turcia şi alte regiuni ale lumii au crescut.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru FT că o cantitate mai mare de motorină rusească pe piaţa globală ar urma să ajute la scăderea preţurilor pentru americani, în conformitate cu înţelegerea convenită între Trump şi Putin. "Aşa cum a afirmat preşedintele, acesta este un acord pentru întreaga lume. Înţelegerea a fost concepută pentru a suplimenta oferta de motorină pe piaţa globală, reducând astfel preţurile atât pentru americani, cât şi pentru restul lumii, şi exact acest lucru se va întâmpla", a declarat oficialul american.

În ultimele săptămâni, cel puţin două tancuri petroliere care aveau iniţial SUA ca destinaţie şi-au schimbat cursul. Datele de monitorizare a navelor arată că un singur tanc petrolier încărcat cu motorină rusească se află în largul coastei de est a SUA, aşteptând un cumpărător. Oficialul de la Casa Albă citat de FT a precizat că negocierile cu proprietarul navei Agioi Fanendes continuă.

Richard Bronze, şeful departamentului de geopolitică din cadrul firmei de consultanţă Energy Aspects, a declarat că propriile lor date arată un volum al exporturilor ruseşti de motorină de 120.000 de barili pe zi în septembrie şi de 260.000 de barili pe zi în octombrie, comparativ cu o medie de aproximativ 700.000 de barili pe zi pentru lunile octombrie din ultimii cinci ani. Bronze

a explicat că această creştere din ultimele două luni reflectă capacitatea rafinăriilor ruseşti de a-şi majora producţia, pe fondul unei pauze în campania de atacuri a Ucrainei. "Dacă ar fi să identificăm o cauză, aceasta ar fi presiunea exercitată de SUA şi anunţul lui Trump privind un armistiţiu energetic", a spus Richard Bronze.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti s-au reluat pe 30 octombrie, după o pauză de două săptămâni, iar Rusia a prelungit interdicţia privind exportul de motorină până la sfârşitul lunii ianuarie, deşi vor exista şi excepţii, potrivit vicepremierului Alexander Novak. Bronze a estimat că exporturile ruseşti din lunile următoare vor fi "foarte mici".