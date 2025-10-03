Europa, sub presiunea dronelor misterioase. Ultimul incident, la o bază militară din Belgia

Stiri externe
03-10-2025 | 13:21
drone
La câteva ore după apariția dronelor deasupra aeroportului din München, alte aparate neidentificate au fost văzute lângă o bază militară din Liège.

autor
Ioana Andreescu

Cincisprezece drone neidentificate au fost observate în noaptea de joi spre vineri deasupra bazei militare Elsenborn, la sud-est de Liège, foarte aproape de graniţa cu Germania, informează presa belgiană.

Cu câteva ore mai înainte, aparate de zbor au fost observate în spaţiul aerian german, deasupra aeroportului Franz-Josef-Strauss din München, în cursul serii. Zborurile au fost suspendate timp de câteva ore din motive evidente de siguranţă.

Apoi, vineri, în jurul orei locale 1:45, aproximativ cincisprezece drone au fost observate survolând terenul militar din Elsenborn, în Belgia, potrivit postului public de radio-televiziune flamand VRT. „Dronele au fost observate întâmplător în timpul unui test”, precizează un alt post, RTL Info, care continuă: „Se pare că au zburat din Belgia spre Germania şi au fost observate şi de poliţia din Düren, de cealaltă parte a frontierei”.

Informaţia a fost confirmată de cabinetul ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a anunţat că este în curs o anchetă.

Primarul din Bütgenbach, comuna unde se află baza militară Elsenborn, Daniel Franzen, a declarat pentru agenţia de presă belgiană Belga că o dronă a fost utilizată pentru a căuta un cal rătăcit. El a afirmat, de asemenea, că nu a fost informat despre o ameninţare cu drone în dimineaţa zilei de vineri.

Acest incident se adaugă seriei de survoluri

Acest incident se adaugă seriei de survoluri ale unor drone neidentificate în Europa, care se întâmplă de câteva săptămâni. Germania a raportat deja că un „roi” de drone a survolat statul Schleswig-Holstein (nord), la graniţa cu Danemarca. În perioada 22-25 septembrie, ţara scandinavă a fost, de asemenea, ţinta acestui tip de incursiuni aeriene misterioase timp de mai multe zile consecutive.

Înainte de aceasta, Polonia protestase faţă de prezenţa a 19 drone în spaţiul său aerian, la începutul lunii septembrie. Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare ruseşti au pătruns în spaţiul aerian estonian timp de aproximativ 12 minute, declanşând o reacţie fermă din partea NATO.

Deşi originea acestor zboruri cu drone rămâne până în prezent necunoscută, autorităţile daneze şi poloneze au arătat rapid cu degetul spre Rusia.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 03-10-2025 13:21

