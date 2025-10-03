Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape”

Stiri externe
03-10-2025 | 09:21
Drone
Shutterstock

Sirenele de alarmă care anunţau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina şi alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei.

autor
Mihaela Ivăncică

Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autoritatea aeronautică civilă din Rusia, pe Telegram, relatează vineri dpa.

Locuitorii au primit pe telefoanele mobile un mesaj în care erau avertizaţi în legătură cu o alertă cu drone în regiunea Krasnodar, fiind sfătuiţi să nu rămână pe străzi şi să stea departe de ferestrele clădirilor.

Nu era clar unde se afla Putin. În Soci există o reşedinţă puternic securizată pentru preşedintele rus şi acesta lucrează adesea de acolo. Site-ul Flightradar 24 a arătat mai multe avioane ruseşti cu destinaţia Soci care zburau în cerc deasupra Caucazului de Nord.

Putin acuză Europa că alimentează conflictul din Ucraina

Putin a abordat mai înainte în cadrul forumului o serie de subiecte, în principal războiul din Ucraina, şi a acuzat Europa că escaladează permanent conflictul, deşi multe ţări au căutat o soluţie paşnică.

El a spus că Rusia luptă împotriva "întregului bloc NATO" în Ucraina şi că armata rusă avansează pe linia frontului.

Putin a acuzat, de asemenea, armata Kievului că efectuează atacuri în jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, care se află sub control rusesc şi este fără alimentare electrică externă de peste o săptămână, ameninţând că va ataca în replică infrastructuri energetice ucrainene.

Putin a reacţionat, de asemenea, la înarmarea statelor europene, în momentul în care acestea investesc mai mult în apărare, având în vedere conflictul în desfăşurare.

"Monitorizăm îndeaproape militarizarea crescândă a Europei", a spus Putin.

"În Germania, de exemplu, se spune că armata germană ar trebui să devină cea mai puternică din Europa. Foarte bine. Auzim asta şi urmărim să vedem ce se înţelege prin asta", a mai spus el.

El a avertizat, de asemenea, SUA să nu ofere Ucrainei rachete cu rază mai lungă de acţiune.

Printre alte subiecte, Putin şi-a exprimat sprijinul pentru propunerile preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, razboi, drone,

Dată publicare: 03-10-2025 09:21

