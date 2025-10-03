Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive

03-10-2025 | 13:25
arme Ucraina
Ucraina a atacat cu drone uzina chimică Azot din Perm, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova, în cursul dimineţii de vineri, potrivit EFE.

Mihaela Ivăncică

De partea adversă, Rusia a efectuat un nou masiv cu drone asupra infrastructurii energetice ucrainene, transmite Reuters.

Dronele ucrainene au atacat oraşul Berezniki din regiunea Perm, unde se află una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia, fabrica Azot, potrivit guvernatorului regional, Dmitri Mahonin, citat de The Moscow Times.

"Azot a suferit o scurtă oprire a producţiei; uzina funcţionează acum normal. Nu există ameninţări pentru mediu, iar siguranţa locuitorilor nu este în pericol", a indicat Mahonin pe canalul său de Telegram.

Responsabilul rus a mai spus că a fost avariată şi o clădire rezidenţială, dar fără să se înregistreze victime.

razboi in ucraina
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Azot produce în principal nitrat de amoniu, o componentă a explozibililor şi îngrăşământul cu azot, precum şi amoniac tehnic lichid, apă cu amoniac, acid azotic şi alte produse.

Raportul de vineri al Ministerului rus al Apărării privind dronele ucrainene doborâte în Rusia nu menţionează regiunea Perm.

Potrivit ministerului rus, 11 aparate au fost interceptate şi distruse deasupra Mării Negre care scaldă peninsula Crimeea, unde apărarea antiaeriană a doborât o altă dronă ucraineană. Celelalte aparate au fost doborâte deasupra regiunilor ruse de la frontiera cu Ucraina - Voronej, Belgorod şi Kursk.

Ucraina intensifică atacurile asupra rafinăriilor rusești

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, provocând o penurie de benzină, ceea ce a dus la o creştere a preţurilor la pompă.

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone şi rachete asupra mai multor regiuni ucrainene, vizând în primul rând infrastructura energetică, a declarat vineri Ministerul Energiei din Ucraina, citat de Reuters.

Atacul a inclus 381 de drone şi 35 de rachete care au vizat instalaţii din regiunea Harkov (est) şi, de asemenea, din regiunea Poltava (centrul Ucrainei), unde se află principalele instalaţii de producţie de gaze din ţară.

Autorităţile ucrainene nu au oferit alte detalii despre atac sau pagubele provocate, dar principalul furnizor privat de energie DTEK a declarat că şi-a suspendat operaţiunile la mai multe instalaţii de gaze din regiunea Poltava.

Ucraina şi-a intensificat importurile de gaze, de teama unei întreruperi în aprovizionarea internă, şi intenţionează să stocheze 13,2 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze în depozite până la jumătatea lunii octombrie. Aceasta va include aproximativ 4,6 miliarde de metri cubi de gaze importate.

Rusia şi-a amplificat atacurile asupra sectorului energetic al Ucrainei înainte de venirea iernii, a patra de la începerea războiului, provocând deja întreruperi în alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni ucrainene.

Un atac cu drone asupra regiunilor de nord - Kiev şi Cernigov - a dus miercuri la întreruperea alimentării cu energie timp de trei ore a centralei nucleare de la Cernobîl, inclusiv a noului acoperământ de izolare construit în 2016 pentru a împiedica scurgerile de radiaţii. Reactorul numărul patru de la Cernobîl a explodat în 1986, în cel mai grav dezastru nuclear civil din lume.

Vreme severă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!
Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă
Stiri externe
Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă

Administrația Trump este puțin probabil să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, relatează Reuters, citând un oficial american și alte trei surse.

AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar
Stiri externe
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o "escaladare", a avertizat în timpul unui summit joi la Copenhaga preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, lansând un apel câtre europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape”
Stiri externe
Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape”

Sirenele de alarmă care anunţau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina şi alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei.

Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate
Stiri externe
Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate

Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina, relatează CNBC.

Putin dă vina pe Europa pentru războiul din Ucraina: ”Nu am inițiat niciodată o confruntare militară”. Noi amenințări
Stiri externe
Putin dă vina pe Europa pentru războiul din Ucraina: ”Nu am inițiat niciodată o confruntare militară”. Noi amenințări

Vladimir Putin a dat din nou vina pe Europa pentru războiul din Ucraina, președintele țării care a declanșat cel mai grav conflict armat de la Al Doile Război Mondial încoace spunând că Rusia nu a ”inițiat niciodată o confruntare militară”

 

Bolojan, bilanț la 100 de zile: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
Stiri Politice
Bolojan, bilanț la 100 de zile: Nu a fost o austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate

Ilie Bolojan prezintă vineri bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru al României. Conform prevederilor coaliției de guvernare, Bolojan ar trebui să dețină această funcție până în 2027, când PSD va prelua postul de premier.  

Europa, sub presiunea dronelor misterioase. Ultimul incident, la o bază militară din Belgia
Stiri externe
Europa, sub presiunea dronelor misterioase. Ultimul incident, la o bază militară din Belgia

La câteva ore după apariția dronelor deasupra aeroportului din München, alte aparate neidentificate au fost văzute lângă o bază militară din Liège.

Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video
Stiri actuale
Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.

