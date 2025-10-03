Aeroportul din Munchen, închis după ce în apropiere au fost observate drone

Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian, scrie BBC.

Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri.

Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere.

Nu s-a confirmat deocamdată de unde au venit dronele. În ultimele săptămâni, mai multe aeroporturi din Europa s-au închis din cauza unor drone neidentificate.

Guten Morgen!

Ein - angeblich gesichtetes - Dröhnchen und schon drehen alle durch. Das zeigt viel. Auch den Russen. Drohnen-Panik: Flughafen München gesperrt, 3000 Passagiere sitzen fest https://t.co/T1qmcL5Gq7 — Richard Schmitt (@Schmitt_News) October 3, 2025

Aeroportul din Munchen a alertat autorităţile

Aeroportul din Munchen a alertat autorităţile după ce au fost detectate dronele.

Zborurile care urmau să decoleze de la Munchen au fost „suspendate”, a transmis aeroportul.

Controlorii de trafic aerian au redirecţionat zborurile care urmau să aterizeze la Munchen către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt.

Întrucât era întuneric, nu a fost confirmtă vreo informaţie privind tipul, dimensiunea sau originile dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Federale Stefan Bayer pentru ziarul Bild. Dronele au fost observate pentru prima dată la ora locală 21.30 (19:30 GMT) şi apoi din nou, o oră mai târziu, a afirmat Poliţia.

BBC a contactat Poliţia de stat din Bavaria şi Poliţia Federală din Germania.

Recent, observarea de drone în Uniunea Europeană a dus la convocarea unui summit al liderilor la Copenhaga, în această săptămână.

20 de drone ruseşti au intrat în Polonia, iar avioane MiG-31 ruseşti au intrat în spaţiul aerian estonian, în cadrul unor incidente recente, separate.

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost obligate să se închidă după ce drone neidentificate au fost observate în apropiere de spaţiul aerian al aeroporturilor şi militar.

Rusia a negat orice implicare

Rusia a negat orice implicare, în timp ce autorităţile daneze afirmă că nu există nicio dovadă că Moscova a fost implicată.

La un summit desfăşurat joi în staţiunea Soci de la Marea Neagră, preşedintele rus Vladimir Putin a râs de sugestiile că el a ordonat trimiterea de drone în Danemarca.

„Nu o să o mai fac. Nu o să o mai fac – nici în Franţa sau Danemarca sau Copenhaga”, a spus Putin.

Mii de pasageri au fost blocaţi în aeroportul din Munchen peste noapte.

„Au fost instalate paturi de campanie şi au fost oferite pături, băuturi şi gustări”, a afirmat aeroportul.

Oraşul găzduieşte în prezent festivalul anual Oktoberfest, programat să se încheie în 5 octombrie. Festivalul atrage peste 6 milioane de persoane pe an, potrivit site-ului oficial.

