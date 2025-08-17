Prim-ministrul britanic Keir Starmer îl va însoţi de asemenea pe Zelenski luni la Casa Albă

Prim-ministrul britanic Keir Starmer se va deplasa luni la Washington, împreună cu mai mulţi lideri europeni, pentru a-l însoţi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul întrevederii acestuia cu Donald Trump.

În timpul acestei întâlniri, Keir Starmer, alături de alţi lideri europeni, "va reafirma că sprijinul său pentru Ucraina va continua cât timp va fi necesar", potrivit unui comunicat al Downing Street.

Înainte de aceasta, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi preşedintele finlandez Alexander Stubb au confirmat prezenţa lor la Washington luni.

Aceşti lideri europeni se vor deplasa la Washington pentru a discuta despre o soluţie care să pună capăt războiului din Ucraina, după summitul dintre Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin care a avut loc vineri în Alaska.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va merge şi el la Washington luni, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky şi alţi lideri europeni, a anunţat duminică echipa sa.

Volodimir Zelenski anunţase sâmbătă dimineaţă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina. Preşedintele american Donald Trump a confirmat apoi că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Trump şi Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de aderare la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

