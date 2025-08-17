Prim-ministrul britanic Keir Starmer îl va însoţi de asemenea pe Zelenski luni la Casa Albă

Stiri externe
17-08-2025 | 16:03
premierul britanic Keir Starmer
Getty

Prim-ministrul britanic Keir Starmer se va deplasa luni la Washington, împreună cu mai mulţi lideri europeni, pentru a-l însoţi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul întrevederii acestuia cu Donald Trump. 

autor
Vlad Dobrea

În timpul acestei întâlniri, Keir Starmer, alături de alţi lideri europeni, "va reafirma că sprijinul său pentru Ucraina va continua cât timp va fi necesar", potrivit unui comunicat al Downing Street.

Înainte de aceasta, preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi preşedintele finlandez Alexander Stubb au confirmat prezenţa lor la Washington luni.

Aceşti lideri europeni se vor deplasa la Washington pentru a discuta despre o soluţie care să pună capăt războiului din Ucraina, după summitul dintre Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin care a avut loc vineri în Alaska.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va merge şi el la Washington luni, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky şi alţi lideri europeni, a anunţat duminică echipa sa.

Citește și
Luiz Inacio Lula da Silva
Preşedintele brazilian Lula, mesaj pentru Donald Trump: "Eu semăn hrană, nu violenţă sau ură"

Volodimir Zelenski anunţase sâmbătă dimineaţă că intenţionează să se deplaseze luni la Washington pentru a discuta cu omologul său american Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina. Preşedintele american Donald Trump a confirmat apoi că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Trump şi Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de aderare la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide. 

Sursa: Agerpres

Etichete: casa alba, volodimir zelenski, Keir Starmer,

Dată publicare: 17-08-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Ireal! Scor de maidan într-un meci din Liga 2
Citește și...
Preşedintele brazilian Lula, mesaj pentru Donald Trump:
Stiri externe
Preşedintele brazilian Lula, mesaj pentru Donald Trump: "Eu semăn hrană, nu violenţă sau ură"

Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă "hrană, nu violenţă sau ură", informează duminică AFP.

 

Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă
Stiri externe
Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă

Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali.

 

Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia
Stiri externe
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia

Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.

Recomandări
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină
Stiri externe
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină

Liderii europeni și ai NATO se vor alătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la întâlnirea sa crucială cu președintele Donald Trump, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă în care se află România o reprezintă adoptarea pachetului numărul 2 de măsuri şi a altor pachete de reformă a aparatului de stat.

„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin
Stiri externe
„Domnule Putin, numai dumneavoastră le puteți reda râsul melodios.” Fox News a publicat scrisoarea Melaniei Trump către Putin

Fox News a publicat o scrisoare de la soția președintelui american Donald Trump, Melania, adresată președintelui rus Vladimir Putin.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 August 2025

02:13:00

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12