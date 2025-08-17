Zelenski: Europa trebuie să fie unită pentru ca pacea reală să fie posibilă

17-08-2025 | 16:14
volodimir zelenski, ursula von der leyen
Getty

Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen susțin duminică o conferință de presă comună la Bruxelles.

Vlad Dobrea

Președintele Ucrainei spune că este esențial ca Europa să fie „la fel de unită acum” cum a fost la începutul războiului, în 2022, și că această unitate va ajuta la obținerea unei „păci reale”.

„Putin are multe cereri, dar nu le știm pe toate”, a adăugat el.

Zelenski a spus că va fi nevoie de timp pentru a le analiza, însă este „imposibil să facem asta sub presiunea armelor”.

El afirmă că este nevoie de un summit trilateral între Ucraina, Rusia și SUA, dar că Rusia „nu dă niciun semn” că acest lucru s-ar putea întâmpla.

„Și dacă Rusia refuză, atunci trebuie să urmeze noi sancțiuni”, a spus Zelenski.

El a mulțumit lui Trump și Statelor Unite pentru faptul că au fost de acord să colaboreze cu Europa pentru a oferi Ucrainei garanții de securitate, însă a precizat că „nu există detalii despre cum va funcționa acest lucru”.

„Ca articolul 5 al NATO, iar noi considerăm aderarea la UE parte a garanțiilor de securitate”, a adăugat președintele ucrainean.

Sursa: Sky News

