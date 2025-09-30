Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii. JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară

JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal, după eşecul negocierilor cu opoziţia democrată şi în timp ce termenul limită - marţi la miezul nopţii - se apropie inexorabil, relatează AFP.

La încheierea unei întâlniri la Casa Albă între Donald Trump şi liderii democraţi din Congres, numărul doi al executivului american a denunţat în faţa presei faptul că, în opinia sa, democraţii „pun un pistol la tâmpla americanilor” cu cererile lor de a evita un „shutdown” (intrarea în incapacitatea de plată a instituţiilor federale - n.r.).

„Ei vin aici să spună: «Dacă nu ne daţi tot ce vrem, vom opri statul»”, a declarat vicepreşedintele republican, referindu-se la cei doi principali lideri democraţi din Congres, Chuck Schumer şi Hakeem Jeffries, primiţi de preşedintele Donald Trump luni după-amiază.

Confruntare dură între republicani și democrați pe tema bugetului

„Considerăm că este grotesc, considerăm că este total inacceptabil”, a insistat JD Vance, adăugând că democraţii „pun un pistol la tâmpla americanilor” cu poziţiile lor.

Înainte de aceasta, liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, declarase că între cele două tabere există „diferenţe considerabile şi semnificative” pentru a evita paralizia statului federal.

În noaptea de marţi spre miercuri, la miezul nopţii (miercuri dimineaţa, ora 7:00, ora României), fără adoptarea unui text bugetar, chiar şi temporar, Statele Unite se vor afla în situaţie de „shutdown”, ceea ce va duce la oprirea majorităţii serviciilor federale. Sute de mii de funcţionari publici vor fi atunci în şomaj tehnic, traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată. Este o situaţie foarte nepopulară, pe care atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să o evite, aruncând responsabilitatea asupra taberei rivale, cu atât mai mult în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026, când majoritatea prezidenţială din Congres va fi pusă în discuţie.

Cu puţin mai mult de 24 de ore înainte de termenul limită, fiecare tabără rămâne însă pe poziţii. Pe de o parte, republicanii propun o prelungire a bugetului actual până la sfârşitul lunii noiembrie. Pe de altă parte, democraţii vor să obţină restabilirea a sute de miliarde de dolari destinaţi cheltuielilor de sănătate, în special pentru programul de asigurări de sănătate „Obamacare” destinat gospodăriilor din clasele populare, pe care administraţia Trump a prevăzut să îl elimine prin „marea şi frumoasa lege” bugetară adoptată în iulie.

Deşi republicanii deţin majoritatea în ambele camere ale Congresului, regulamentul Senatului prevede că un text bugetar trebuie adoptat cu 60 de voturi din 100, fiind astfel necesare şapte voturi democrate.

„Nu vom susţine un proiect de lege partizan al republicanilor care continuă să distrugă sistemul de sănătate al americanilor obişnuiţi. Punct”, a declarat Hakeem Jeffries după întâlnirea cu Donald Trump.

Dar Casa Albă pare să nu vrea să cedeze niciun centimetru opoziţiei. Încă înainte de întâlnire, Donald Trump i-a mustrat pe democraţi, afirmând că aceştia „vor trebui să facă ceva, pentru că ideile lor nu sunt foarte bune”. Şi pentru a încerca să-i facă să cedeze, directorul Biroului Bugetar de la Casa Albă, Russell Vought, a ameninţat recent că va face permanentă reducerea numărului de funcţionari publici care vor fi suspendaţi temporar în timpul „shutdown-ului”.

Hakeem Jeffries l-a calificat pe Russell Vought drept un „politician răuvoitor” şi a promis pe X: „Nu ne vom lăsa intimidaţi”.

În martie, când ameninţarea unui „shutdown” mai planase deja, republicanii au refuzat să iniţieze dialogul pe tema reducerilor bugetare enorme şi a concedierii a mii de funcţionari publici. Zece senatori democraţi, printre care Chuck Schumer, au decis atunci, cu reticenţă, să voteze în favoarea textului republicanilor, pentru a evita paralizia federală. Alegerea lor a provocat dezbateri puternice în tabăra democrată, numeroşi militanţi şi simpatizanţi acuzându-i că cedează în faţa lui Donald Trump şi a programului său considerat radical. De data aceasta, senatorul septuagenar pare hotărât să intre în confruntare cu preşedintele republican.

