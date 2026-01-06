Marea Britanie și Franța ar trimite trupe în Ucraina după încetarea focului. Ce au semnat Starmer, Macron și Zelenski

Stiri externe
06-01-2026 | 22:19
zelenski macron starmer
AFP

Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.

autor
Alexandru Toader

Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru a asigura securitatea” teritoriului ucrainean, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Franţa şi Regatul Unit vor putea instala „hub-uri militare” în Ucraina, a declarat Keir Starmer.

Cele 35 de ţări membre ale Coaliţiei de Voinţă au aprobat garanţii de securitate „solide” pentru Ucraina, a spus, la rândul său, preşedintele Emmanuel Macron.

„Pe baza întregii munci depuse în ultimele luni, ne-am consolidat abordarea prin instituirea unor mecanisme de supraveghere a încetării focului, care vor fi plasate sub conducerea americană”, a anunţat Emmanuel Macron, „dar cu contribuţii din partea mai multor state care şi-au manifestat disponibilitatea”, a precizat el.

Citește și
viktor orban volodimir zelenski
Viktor Orban: „Piticul ucrainean cerșește mâncare”

„Garanţiile de securitate sunt cheia împotriva unei capitulări ucrainene”, a adăugat liderul francez, potrivit Agerpres.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat că trupele germane ar putea participa la forţa multinaţională, dar în afara Ucrainei.

În schimb, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat marţi că a informat aliaţii europeni ai Ucrainei şi trimişii americani că exclude trimiterea de trupe italiene pe teren în cadrul garanţiilor de securitate oferite Kievului odată cu încheierea unui armistiţiu cu Rusia. „Reafirmând sprijinul Italiei pentru securitatea Ucrainei, în conformitate cu ceea ce s-a făcut întotdeauna, preşedinta (Consiliului) Meloni a reamintit anumite puncte-cheie ale poziţiei guvernului italian cu privire la problema garanţiilor, în special excluderea utilizării trupelor italiene pe teren”, a precizat biroul său într-un comunicat, la încheierea reuniunii de la Paris a „Coaliţiei de Voinţă”.

Cu un ton mai prietenos decât Donald Trump, care spusese mai devreme la Washington o lungă anecdotă în care îl ironiza pe Macron, trimisul său la Paris, Steve Witkoff, l-a numit pe liderul francez „un om incredibil”, scrie Sky News. El a spus, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, că se va întâlni din nou cu delegaţia ucraineană marţi seară şi că „au încheiat în mare parte protocoalele de securitate”.

În plus, el a spus că liderii sunt aproape de ceea ce el a descris ca fiind un „acord de prosperitate” pentru Kiev.

„Vreau să vă spun următorul lucru: suntem aici pentru a media şi a ajuta în procesul de pace şi suntem pregătiţi să facem tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv. Preşedintele Trump crede cu tărie şi fervoare că aceste crime trebuie să înceteze, că masacrul trebuie să înceteze”, a spus Witkoff.

„Nu am nimic de adăugat, a fost spus perfect”, a declarat şi Kushner.

Răspunzând la întrebările reporterilor, preşedintele Emmanuel Macron a subliniat importanţa Statelor Unite în oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina. „Ei sunt singurii care au capacitatea de a oferi anumite garanţii, iar toate acestea sunt de o importanţă crucială”, a spus Macron. Însă liderul francez a subliniat că „ultimele săptămâni au ilustrat o schimbare (în poziţia americană)”. El nu a precizat în ce constă această schimbare.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Marea Britanie, Franta, Keir Starmer,

Dată publicare: 06-01-2026 21:46

Articol recomandat de sport.ro
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Radu Drăgușin e principala țintă a unei echipe decăzute: „Reprezintă visul pentru apărare!“
Citește și...
Nicușor Dan după „Coaliția de Voință” de la Paris: Garanțiile de securitate acordate Ucrainei vor fi votate în Parlament
Stiri externe
Nicușor Dan după „Coaliția de Voință” de la Paris: Garanțiile de securitate acordate Ucrainei vor fi votate în Parlament

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include „obligații cu caracter obligatoriu” în cazul unui nou atac armat din partea Rusiei, au decis, marți, la Paris, liderii Uniunii Europene împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Viktor Orban: „Piticul ucrainean cerșește mâncare”
Stiri externe
Viktor Orban: „Piticul ucrainean cerșește mâncare”

Viktor Orban a atacat din nou violent Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat marți. ”Piticul ucrainean cerșește mâncare”, a spus premierul maghiar cu privire la planul de 800 de miliarde de euro de înarmare a Europei.  

Nicușor Dan participă la Coaliția de voință de la Paris. Istoricul reuniunilor care vor să pună capăt războiului din Ucraina
Stiri externe
Nicușor Dan participă la Coaliția de voință de la Paris. Istoricul reuniunilor care vor să pună capăt războiului din Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan participă pe 6 ianuarie 2026, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Coaliţiei de voinţă (ţările dispuse să ajute Ucraina), potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

 

Recomandări
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris
Stiri Politice
Surse: România nu va trimite trupe în Ucraina. Ce a oferit, în schimb, Nicușor Dan la negocierile de la Paris

După ce de Anul Nou a anunțat că un acord de pace, cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a mers, marți, la Paris, pentru cea mai importantă întâlnire la nivel european a începutului de an.

Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat
Stiri externe
Ce a declarat Maduro în fața instanței din New York, când i s-a cerut să își confirme identitatea. A fost întrerupt imediat

Serviciile secrete americane l-au prevenit pe Donald Trump că nu opoziția, ci tot membri ai regimului Maduro ar fi singurii capabili să mențină stabilitatea Venezuelei.

Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie
Stiri actuale
Românii vor o apărare mai puternică: peste 70% susțin înarmarea rapidă. Câți vor revenirea la armata obligatorie

Numărul românilor care sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu începe să fie mai mare ca al celor care se opun. Cel puțin asta reiese dintr-un sondaj Avangarde făcut la finalul anului trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Ianuarie 2026

47:27

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Ianuarie 2026

01:46:22

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28