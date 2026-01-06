Marea Britanie și Franța ar trimite trupe în Ucraina după încetarea focului. Ce au semnat Starmer, Macron și Zelenski

Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski au semnat o declaraţie de intenţie pentru desfăşurarea unei forţe multinaţionale în Ucraina după intrarea în vigoare a unei încetări a focului.

Semnarea acestei declaraţii de intenţie „deschide calea către un cadru juridic în care (militarii) ar putea fi detaşaţi pentru a asigura securitatea” teritoriului ucrainean, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Franţa şi Regatul Unit vor putea instala „hub-uri militare” în Ucraina, a declarat Keir Starmer.

Cele 35 de ţări membre ale Coaliţiei de Voinţă au aprobat garanţii de securitate „solide” pentru Ucraina, a spus, la rândul său, preşedintele Emmanuel Macron.

„Pe baza întregii munci depuse în ultimele luni, ne-am consolidat abordarea prin instituirea unor mecanisme de supraveghere a încetării focului, care vor fi plasate sub conducerea americană”, a anunţat Emmanuel Macron, „dar cu contribuţii din partea mai multor state care şi-au manifestat disponibilitatea”, a precizat el.

„Garanţiile de securitate sunt cheia împotriva unei capitulări ucrainene”, a adăugat liderul francez, potrivit Agerpres.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a anunţat că trupele germane ar putea participa la forţa multinaţională, dar în afara Ucrainei.

În schimb, prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat marţi că a informat aliaţii europeni ai Ucrainei şi trimişii americani că exclude trimiterea de trupe italiene pe teren în cadrul garanţiilor de securitate oferite Kievului odată cu încheierea unui armistiţiu cu Rusia. „Reafirmând sprijinul Italiei pentru securitatea Ucrainei, în conformitate cu ceea ce s-a făcut întotdeauna, preşedinta (Consiliului) Meloni a reamintit anumite puncte-cheie ale poziţiei guvernului italian cu privire la problema garanţiilor, în special excluderea utilizării trupelor italiene pe teren”, a precizat biroul său într-un comunicat, la încheierea reuniunii de la Paris a „Coaliţiei de Voinţă”.

Cu un ton mai prietenos decât Donald Trump, care spusese mai devreme la Washington o lungă anecdotă în care îl ironiza pe Macron, trimisul său la Paris, Steve Witkoff, l-a numit pe liderul francez „un om incredibil”, scrie Sky News. El a spus, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, că se va întâlni din nou cu delegaţia ucraineană marţi seară şi că „au încheiat în mare parte protocoalele de securitate”.

În plus, el a spus că liderii sunt aproape de ceea ce el a descris ca fiind un „acord de prosperitate” pentru Kiev.

„Vreau să vă spun următorul lucru: suntem aici pentru a media şi a ajuta în procesul de pace şi suntem pregătiţi să facem tot ce este necesar pentru a ajunge la acest obiectiv. Preşedintele Trump crede cu tărie şi fervoare că aceste crime trebuie să înceteze, că masacrul trebuie să înceteze”, a spus Witkoff.

„Nu am nimic de adăugat, a fost spus perfect”, a declarat şi Kushner.

Răspunzând la întrebările reporterilor, preşedintele Emmanuel Macron a subliniat importanţa Statelor Unite în oferirea de garanţii de securitate pentru Ucraina. „Ei sunt singurii care au capacitatea de a oferi anumite garanţii, iar toate acestea sunt de o importanţă crucială”, a spus Macron. Însă liderul francez a subliniat că „ultimele săptămâni au ilustrat o schimbare (în poziţia americană)”. El nu a precizat în ce constă această schimbare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













