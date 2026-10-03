Primarul Vitali Klitschko avertizase că astfel de atacuri „sfâșie Kievul în bucăți”. Drone rusești au încălcat și spațiul aerian al Republicii Moldova, iar câteva au explodat în apropierea unor localități. O alertă cu dronă în Lituania a ridicat de la sol avioanele NATO și a închis temporar aeroportul din Vilnius.

Președinta Maia Sandu a condamnat atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, dar și încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova.

Dimineață, în doar 15 minute, cinci drone și rachete au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat în apropierea unor localități din patru raioane - a transmis Maia Sandu.

S-a întâmplat între 7.45 și 8, au precizat reprezentanții Armatei. Poliția a fost alertată de localnici care au auzit mai multe explozii. Ulterior, au fost găsite fragmente de drone explodate.

Pe de altă parte, avioane NATO au fost ridicate în Lituania, după posibila detectare a unei drone, intrând în spațiul său aerian, dinspre Belarus. Nu a fost nicio explozie, dar alerta a dus la închiderea temporară a aeroportului din Vilnius.

Între timp, un al doilea pod important din Kiev a fost avariat în urma atacurilor aeriene rusești. Suprafața carosabilă și cablurile pentru troleibuze de pe Podul de Nord, peste râul Nipru, au fost avariate. O altă legătură, Podul de Sud, a fost atacat de mai multe ori de forțele Moscovei, de la începutul acestei săptămâni.

Peste o treime dintre cei trei milioane de locuitori ai Kievului locuiau pe malul estic al Niprului înaintea războiului.

Cu toate acestea, marea majoritate lucrează pe malul vestic, unde se află cele mai multe instituții guvernamentale și sedii de companii.

Locuitoare din Kiev: „Biroul meu este pe malul drept, iar eu locuiesc pe malul stâng. Uneori mă gândesc să-mi pun un pat de campanie la birou și să locuiesc și să dorm acolo”.

Potrivit purtătorului său de cuvânt, Vladimir Putin „se mai gândește” dacă va participa la summitul G20 din decembrie în Statele Unite. Ieri a asistat la ample manevre militare într-un poligon din Urali.

Vladimir Putin: „Obiectivul principal al exercițiilor este perfecționarea capacității statelor majore, la toate nivelurile de comandă, de a respinge o agresiune externă. Participanții folosesc în cadrul exercițiilor armament și tehnică militară noi, iar toate activitățile se desfășoară pe baza lecțiilor învățate în timpul „operațiunii militare speciale”.