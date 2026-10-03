La Kiev, atacurile aeriene au dus la închiderea parțială a trei poduri peste Nipru și au provocat blocaje uriașe în trafic.

Coloane lungi de mașini și autobuze au paralizat principalele artere, iar oamenii au fost nevoiți să caute rute alternative sau să își continue drumul pe jos.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a acuzat Rusia că "rupe Kievul în bucăți" și a spus că orașul trebuie să intre în regim de război.

Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 36, între care trei copii, au fost rănite într-un atac aerian rusesc asupra orașului Harkov. Potrivit serviciilor de intervenție, trei explozii au avut loc în zone diferite ale orașului. Autoritățile locale au anunțat că au fost avariate locuințe, clădiri de birouri, o instituție de învățământ și mai multe vehicule.

În Kiev, atacurile aeriene rusești au provocat blocaje majore. Trei dintre cele șase poduri rutiere peste Nipru au fost închise total sau parțial, a anunțat primarul capitalei ucrainene. Mii de mașini au rămas blocate, iar circulația între cele două maluri ale orașului a fost grav afectată.

Rusia nu dă niciun semn că ar intenționa să oprească bombardamentele. Un raport recent al ONU a scos la iveală un nivel alarmant de violență sexuală și rele tratamente împotriva civililor și prizonierilor de război.

Potrivit ONU, peste 95% dintre prizonierii de război ucraineni și 85% dintre civilii deținuți au declarat că au fost torturați sau supuși unor rele tratamente, în multe cazuri în mod repetat.

Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului: „Federația Rusă, în calitate de agresor, le provoacă ucrainenilor suferințe uriașe. Conducerea rusă ar trebui să se gândească și la efectele pe care acest război le are asupra propriei societăți, care se afundă tot mai mult în spaimă, negare și într-o economie militarizată, în care moartea și distrugerea ajung să primeze în fața sănătății și educației”.

Detaliile raportului sunt cu atât mai grave cu cât președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Vladimir Putin le-ar fi dat militarilor ruși mână liberă și le-ar fi cerut să nu mai țină cont de regulile de luptă. Vineri, președintele rus a vizitat un poligon militar din regiunea Uralilor, unde a asistat la exercițiul strategic de comandament și stat major „Centru-2026".

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Obiectivul principal al exercițiilor este perfecționarea capacității statelor majore, la toate nivelurile de comandă, de a respinge o agresiune externă. Participanții folosesc în cadrul exercițiilor armament și tehnică militară noi, iar toate activitățile se desfășoară pe baza lecțiilor învățate în timpul 'operațiunii militare speciale'”.

Potrivit oficialilor ruși, la exercițiile militare din regiunea Celiabinsk participă peste 47.000 de militari. Manevrele se desfășoară în 11 poligoane, precum și în Marea Caspică.

Pe de altă parte, și Kievul își dezvoltă arsenalul balistic pentru a reduce dependența de armele occidentale. Volodimir Zelenski tocmai a anunțat că Ucraina a testat propria rachetă balistică tactică. Are o rază de acțiune de aproximativ 200 de kilometri și este comparată cu sistemul american ATACMS, dar este considerată mult mai ieftină.