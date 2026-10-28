Catastrofă feroviară în Spania. Cel puțin 46 de oameni au murit după ce două trenuri s-au ciocnit. „Accident foarte ciudat”|FOTO

Zeci de de oameni au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri în Spania, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid, potrivit presei locale. Un oficial al feroviarilor spanioli spune că accidentul este „foarte ciudat”.

UPDATE: Numărul morților a ajuns la 46, potrivit Telecinco. Câteva sute de pasageri, în mare parte navetiști, se aflau în cele două trenuri. Informații preliminare converg înspre eroarea umană ca principală cauză a catastrofei feroviare. Conform El Pais, „peste 540 de persoane călătoreau în cele două trenuri implicate în coliziune”. Purtătoarea de cuvânt a provinciei Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a relatat la emisiunea La 1 de la TVE că la bordul trenului Renfe AVE 2080 erau 397 de pasageri, iar în trenul Iryo 6076 se aflau 147 de pasageri și un bebeluș, mai indică sursa citată. UPDATE: Mai multe persoane sunt blocate în urma accidentului feroviar, potrivit Malenei Guerra, reporter Telecinco. „Raport vizual inițial de la primii respondenți: Există patru vagoane răsturnate, cu mai mulți morți, răniți și persoane blocate. Serviciile medicale și pompierii sunt la fața locului, iar personalul Protecției Civile este așteptat să fie activat”, relatează jurnalista spaniolă.

UPDATE: Purtătorul de cuvânt al Sindicatului Feroviar, Rafael Escudero, a declarat că accidentul feroviar din în apropierea gării Urda (Toledo) este „foarte ciudat”, potrivit Telecinco. El a adăugat că nu există nicio stație comercială în acea zonă, traficul feroviar este monitorizat în timp real și că trenul primește, de asemenea, informații în timp real despre starea căii ferate și s-ar opri dacă ar exista un obstacol, cum ar fi un alt tren. „Este foarte ciudat”, a declarat el. Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de urgență 112, două vagoane au căzut pe un terasament. UPDATE Serviciile de urgență anunță cel puțin 39 de oameni morți. Surse din domeniul transporturilor, consultate de ABC, au confirmat că accidentul ar fi putut fi provocat de o eroare umană. Această ipoteză a fost confirmată de un angajat al companiei publice, care intervenea pentru remedierea unei defecțiuni la sistemul principal de semnalizare. Conform El Pais, însă, „cel puțin 10 persoane au murit într-un accident feroviar care a avut loc miercuri dimineață în apropierea gării Urda din provincia Toledo. Guvernul se teme că vor exista mai multe victime, iar surse guvernamentale sugerează că „ar putea fi mai rău decât cel de la Adamuz”. Coliziunea a avut loc la borna kilometrică 118, între orașele Mora și Orgaz și Urda (provincia Toledo)”.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

„Circulaţia pe linia feroviară de mare viteză Madrid-Andaluzia a fost suspendată în urma unei coliziuni din spate între două trenuri”, a transmis Adif într-un mesaj publicat pe platforma X, potrivit Agerpres. Cotidianul spaniol El Pais a citat martori care au vorbit despre existenţa mai multor răniţi şi despre sosirea echipajelor medicale de urgenţă la faţa locului. Conform aceleiaşi surse, două dintre vagoanele implicate în accident au ieşit de pe şine şi s-au prăbuşit de pe un terasament. Conform publicaţiei El Pais, accidentul a avut loc la scurt timp după ora locală 9:00 (08:00 GMT), între localităţile Los Yebenes şi Urda, în provincia Toledo. În accident au fost implicate un tren de mare viteză AVE, care plecase din Madrid cu destinaţia Sevilla, şi un tren Iryo, care circula în direcţia opusă, se arată în relatare.

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