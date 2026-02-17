"Renfe reia astăzi serviciul feroviar de mare viteză între Madrid şi Andaluzia, după ce Adif (entitatea de stat responsabilă cu gestionarea, construcţia şi întreţinerea infrastructurii feroviare - n.r.) a autorizat revenirea trenurilor", a anunţat Renfe într-un mesaj postat pe reţeaua socială X.

Circulaţia trenurilor a revenit la normal pe secţiunile Madrid-Sevilia, Madrid-Cadiz, Madrid-Granada şi Madrid-Granada-Almeria. Cu toate acestea, pe linia Madrid-Malaga, foarte populară în special printre turişti, circulaţia trenurilor de mare viteză "nu va reveni la normal până la începutul lunii martie", pentru că se efectuează în continuare lucrări de reparaţii.

Tragedia de la Adamuz, urmată 48 de ore mai târziu de un accident care a curmat viaţa unui mecanic de locomotivă în Catalonia, a reaprins dezbaterile în Spania cu privire la întreţinerea reţelei feroviare şi siguranţa pasagerilor în a doua cea mai vizitată ţară din lume.

Partea afectată a fost reparată

De la accidentul din 18 ianuarie, secţiunea afectată a căii ferate a fost reparată de tehnicienii Adif în încercarea de a restabili serviciul, dar furtunile din ultimele săptămâni au îngreunat lucrările şi au întârziat reluarea traficului feroviar.

Această lună, fără o conexiune feroviară între Madrid şi Andaluzia (una dintre cele mai populare regiuni turistice ale Spaniei), a avut un impact negativ asupra turismului, în special pe piaţa internă şi pe segmente precum turismul corporate şi turismul de întâlniri, incentive, conferinţe şi expoziţii, potrivit reprezentanţilor sectorului.

Reluarea circulaţiei trenurilor de mare viteză ar putea remedia această situaţie în lunile următoare şi mai ales în timpul sărbătorilor de Paşte, care în 2026 cad în aprilie. Paştele este primul eveniment major din calendarul turistic al anului, de care spaniolii, precum şi turiştii străini, profită pentru a călători în ţară.

Cu o lungime de 4.000 de kilometri, reţeaua feroviară de mare viteză din Spania este a doua cea mai mare din lume, după cea din China, şi un motiv de mândrie pentru spanioli.