De asemenea, Consulatul României din regiune nu a primit încă solicitări de asistenţă, potrivit News.ro.

”În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autorităţile locale spaniole cu privire la obţinerea de informaţii oficiale referitoare la cetăţenia şi identitatea persoanelor decedate şi rănite”, anunţă MAE.

Potrivit informaţiilor comunicate de autorităţile spaniole, în prezent se desfăşoară încă operaţiunile de acordare a primului ajutor şi salvare.

Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistenţă consulară.

Echipele diplomatice şi consulare ale României în Spania sunt pregătite să acorde asistenţă consulară şi sunt în dialog cu autorităţile locale, urmând să revenim cu informaţii actualizate, precizează MAE.

Cel puţin 39 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite într-o coliziune între două trenuri în Spania, declară serviciile de urgenţă din Castilia-La Mancha.