Managerii din sectoarele comerţ cu amănuntul şi servicii estimează o relativă stabilitate a activităţii economice pentru următoarele trei luni, în timp ce în industria prelucrătoare şi construcţii se anticipează o scădere moderată a numărului de salariaţi, dar şi o creştere a preţurilor în toate sectoarele economice, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în perioada octombrie - decembrie 2026, managerii din industria prelucrătoare anticipează o scădere moderată a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -6%.

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează o scădere moderată, cu un sold conjunctural de -8%. Preţurile produselor industriale sunt aşteptate să înregistreze creştere, indicată printr-un sold conjunctural de +28%.

În ceea ce priveşte volumul producţiei, în sectorul construcţiilor se prognozează o scădere în următoarele trei luni (sold conjunctural -16%). Managerii prevăd o scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -6%). Totodată, se aşteaptă ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38%.

Relativă stabilitate pentru cifra de afaceri

Pe segmentul comerţului cu amănuntul se preconizează, pentru următoarele trei luni, o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind +1%. Angajatorii anticipează, în ceea ce priveşte forţa de muncă, o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2%). Majorări de preţuri sunt estimate de 38% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +35% indicând o creştere.

În sectorul serviciilor, pe baza datelor estimate, cifra de afaceri preconizată pentru următoarele trei luni indică o relativă stabilitate, sold conjunctural -4%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -4%). Preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +19%.