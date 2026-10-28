Clubul madrilen a depus o plângere la RFEF împotriva catalanilor, care au încercat fără succes să-l transfere pe Alvarez în această vară, scrie Agerpres.

În timpul Cupei Mondiale din America de Nord, fotbalistul argentinian şi-a declarat dorinţa de a se alătura Barcelonei afirmând că acesta ar fi „cel mai bun lucru pentru toată lumea".

Atletico Madrid a rămas însă fermă pe poziţie, refuzându-i transferul lui Alvarez, înainte de a se adresa Federaţiei spaniole, pentru a-i reclama pe responsabilii lui FC Barcelona pentru contactarea ilegală a fotbalistului sud-american, care are un acord cu clubul madrilen valabil până la 30 iunie 2030.

Sancţiunea dictată de RFEF se bazează pe articolul 113 din regulamentul federaţiei, care priveşte nerespectarea obligaţiilor regulamentare considerate minore. Atletico a susţinut că FC Barcelona ar fi trebuit să o informeze în scris înainte de a-l contacta pe atacantul în vârstă de 26 de ani. Atletico depusese, de asemenea, o plângere la FIFA, care s-a declarat incompetentă în acest caz.

Huiduit de propriii fani la începutul sezonului, Julian Alvarez a putut conta pe sprijinul antrenorului său, Diego Simeone, revenind în echipa lui Atletico. El şi-a relansat recent sezonul, reuşind două goluri decisive, în Liga Campionilor, cu VfB Stuttgart (1-1), şi apoi în campionatul Spaniei, la meciul cu Deportivo A Coruna (1-0).