Cei doi băieței au venit pe lume în aceeași zi, la doar 30 de minute distanță.

Una dintre tinere era deja la maternitate când cealaltă a sosit de urgență, după ce i s-a rupt apa.

Coincidențele nu se opresc însă aici: alte două surori din aceeași familie au născut în iunie, la doar trei zile diferență, toate cele patru fiind însărcinate simultan.

Proaspetele mămici locuiesc aproape și își vor crește copiii împreună. Marea familie are acum un calendar plin, mai ales că șase dintre cele 18 aniversări ale membrilor pică în luna octombrie.