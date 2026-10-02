Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor și una dintre principalele cauze de deces prin cancer. În București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” a fost iluminată, joi seară, în roz.

În acest an, instituția a fost colorată în roz cu ocazia Zilei Naționale de Luptă împotriva Cancerului de Sân. Este un gest simbolic prin care Fundația Renașterea transmite un mesaj simplu: controalele medicale efectuate la timp pot face diferența.

Andreea Esca: „Noi suntem acest gen de femei care ne gândim la ce să facem, nu să stăm cu mâinile în sân și să ne plângem: «Uite, dacă nu se face nimic, ce să facem?». Și atunci facem noi. Dar, desigur, ceea ce ar fi cu adevărat de ajutor pentru absolut toată populația țării ar fi un program național de screening. Poate, cine știe, într-o zi, Ministerul Sănătății va putea să facă acest lucru posibil.”

Mii de cazuri noi de cancer de sân, în fiecare an

În România, aproximativ 12.000 de cazuri noi de cancer de sân sunt diagnosticate în fiecare an. Atunci când boala este depistată la timp, șansele de supraviețuire pot ajunge la 100%.

Alina Diaconu, medic primar obstetrică-ginecologie: „Să vină la o ecografie începând cu 18 ani, o dată pe an. O dată pe an să adere și la o mamografie. Le-aș recomanda să nu mai plece urechea la zvonuri.”

Amalia Năstase, ambasador al Fundației Renașterea: „Am văzut foarte multe cazuri fericite de femei care au venit și au depistat, fără să se fi gândit vreodată că au ceva.”

La eveniment au participat inclusiv femei care au câștigat lupta cu această boală.

Geta Popescu, fostă pacientă: „Am fost prima beneficiară a unei peruci din păr natural. Asta se întâmpla acum 10 ani. Încurajez toate femeile să nu amâne, pentru niciun motiv, controlul anual.”

Prevenția și controalele medicale pot salva vieți

Prevenția rămâne una dintre cele mai importante arme în lupta împotriva cancerului de sân, mai ales în condițiile în care România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate prin această boală din Uniunea Europeană.

Mihaela Geoană, președinta Fundației Renașterea: „Lansăm cel mai mare proiect al fundației de până acum, în sensul că, timp de un an de zile, vom putea merge în 10 orașe cu ambele unități mobile. Deci vom oferi peste 10.000 de teste gratuite, teste HPV și mamografii gratuite.”

Mesajul a fost transmis simultan și din alte locuri din țară. Clădiri și instituții din 14 orașe au fost iluminate în roz. Este și cazul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.

Cătălin Vlad, managerul Institutului Oncologic Cluj: „Prevenția contează foarte mult, prevenția salvează vieți. Crește șansa ca această boală să fie diagnosticată cât mai în stadii incipiente, cu speranțe de viață foarte bune.”

Tocmai din acest motiv a fost lansat proiectul DARIA, un program național de screening pentru cancerul de sân, finanțat din fonduri europene.

Patriciu Achimaș-Cadariu, managerul proiectului național de screening „DARIA”: „Sperăm să reușim să punem bazele unei rețele naționale de screening. Vine cu formarea de specialiști, cu fondarea de centre de screening regionale.”

În acest an, Fundația Renașterea împlinește 25 de ani de activitate dedicată sănătății femeilor.