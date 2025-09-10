Ce este de reţinut din discursul Ursulei von der Leyen despre starea Uniunii: Lui Putin i se pregăteşte un „zid al dronelor”

Stiri externe
10-09-2025 | 15:45
Ursula von der Leyen
Getty

Acum cinci ani, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a dedicat primul discurs despre starea Uniunii Europene planurilor sale de a folosi pandemia de Covid drept catalizator pentru schimbări pozitive.

autor
Vlad Dobrea

Acum, ea spune că „Europa trebuie să lupte”.

Discursul preşedintei Comisiei Europene de miercuri a fost marcat de o interpretare sumbră a evenimentelor geopolitice – de la războiul şi vărsarea de sânge din Ucraina şi Gaza, la presiunea economică exercitată de preşedintele american Donald Trump şi la creşterea costurilor, relatează POLITICO.

Discursul adresat Parlamentului European de la Strasbourg a stabilit priorităţile Comisiei pentru săptămânile şi lunile următoare, în timp ce UE se confruntă cu provocări geopolitice şi strategice majore.

„Uniunea noastră este, în esenţă, un proiect de pace”, a declarat von der Leyen în faţa unui Parlament divizat. „Dar adevărul este că lumea de astăzi este nemiloasă”, a avertizat preşedinta Comisiei Europene. Europa „trebuie să lupte pentru locul său” într-o lume marcată de „ambiţii imperiale” şi dependenţe care sunt „folosite fără milă ca arme”, a explicat ea.

Citește și
summit nato haga
Germania: Dronele rusești din Polonia au fost „clar direcționate”. Moscova "testează" NATO

CINCI CONCLUZII RAPIDE

 

POLITICO prezintă cinci concluzii rapide desprinse după discursul Ursulei von der Leyen:

Sprijin pentru flancul estic al Europei împotriva lui Putin: Durii apărării vor fi mulţumiţi de faptul că von der Leyen doreşte ca UE să sprijine financiar eforturile ţărilor din prima linie de a-şi monitoriza şi apăra frontierele împotriva unei potenţiale agresiuni ruseşti. Aceasta a fost mult timp o cerere din partea unor naţiuni precum Polonia, Estonia şi Lituania.

Tragerea la răspundere a Israelului: Cu jumătate din sală îmbrăcată în roşu pentru a comemora victimele din Gaza, von der Leyen a promis acţiuni decisive pentru a răspunde crizei umanitare. Comisia va întrerupe plăţile bilaterale către Israel, a spus ea, şi va propune suspendarea unui acord comercial şi sancţionarea „miniştrilor extremişti”.

Urmărirea activelor ruseşti îngheţate: Ucraina şi aliaţii săi vor răsufla uşuraţi după ce von der Leyen a sugerat utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a emite un „împrumut ca reparaţie” pentru a finanţa Ucraina în anii următori. Anunţul ridică însă mai multe întrebări decât răspunsuri - şi este probabil să provoace o ridicare a sprâncenelor în rândul avocaţilor şi al directorilor de trezorerie care vor trebui să ducă propunerea mai departe, notează POLITICO.

Împotrivire faţă de Trump: Von der Leyen a respins în mod clar ameninţările repetate ale lui Trump de a riposta prin tarife vamale împotriva ţărilor care au norme digitale sau taxe pe tehnologie. UE nu va face compromisuri în ceea ce priveşte reglementarea sa în domeniul tehnologiei, a spus preşedinta Comisiei Europene, într-un mesaj tranşant care ameninţă să irite Casa Albă.

O abordare surprinzătoare spre stânga: Poate pentru că simte că flancul de centru-stânga al coaliţiei sale este în declin, poate pentru că problemele legate de carnetul de cecuri sunt bine primite de electorat - indiferent de motiv, când a venit vorba de economie, von der Leyen a prezentat o serie de concesii cu o tentă social-democrată. În teorie, din 2017, UE a făcut din drepturile sociale unul dintre pilonii săi oficiali. În practică, considerentele economice mai simple legate de integrarea pieţei au avut prioritate. Poate că acest lucru începe să se schimbe.

UN ZID PENTRU PUTIN

 

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că doreşte ca UE să ajute ţările din prima linie să îşi monitorizeze şi să îşi apere frontierele împotriva unei potenţiale agresiuni ruseşti - susţinând o cerere de lungă durată în acest sens a Poloniei şi a ţărilor baltice.

„Nu există nicio îndoială: Flancul estic al Europei menţine întreaga Europă în siguranţă. De la Marea Baltică la Marea Neagră. Acesta este motivul pentru care trebuie să investim în susţinerea acestuia prin intermediul unei supravegheri a flancului estic”, le-a spus ea eurodeputaţilor.

„Aceasta înseamnă să oferim Europei capacităţi strategice independente. Trebuie să investim în supravegherea spaţială în timp real, astfel încât nicio mişcare de forţe să nu treacă neobservată. Trebuie să ţinem cont de apelul prietenilor noştri baltici şi să construim un zid de drone”, a adăugat şefa Comisiei Europene.

Comentariile lui Von der Leyen au venit la doar câteva ore după ce Polonia a trimis avioane de luptă pentru a doborî drone care intraseră în spaţiul său aerian. România a ridicat, de asemenea, de mai multe ori avioane de luptă pentru a monitoriza dronele ruseşti care se apropiau de graniţa sa. Incidentul de miercuri din Polonia a fost perceput de aliaţii occidentali ca o modalitate prin care preşedintele rus Vladimir Putin testează apărarea NATO.

Ţările din prima linie - în special Polonia, Estonia şi Lituania - au solicitat de mult timp ca UE să contribuie financiar la apărarea frontierelor lor. Acestea susţin că eforturile lor vor proteja blocul în ansamblul său împotriva oricărui atac din partea Rusiei, având în vedere că şefii armatei şi ai serviciilor de informaţii au avertizat în trecut că Putin ar putea viza ţările baltice sau Polonia pentru a testa rezistenţa NATO. Aceştia au militat cu succes pentru ca banii din programul SAFE de împrumuturi pentru armament al UE să fie uşor disponibili pentru produse precum drone şi sisteme antidronă. 

Sursa: Pro TV

Etichete: drone, vladimir putin, ursula von der leyen, zid,

Dată publicare: 10-09-2025 15:45

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Germania: Dronele rusești din Polonia au fost „clar direcționate”. Moscova
Stiri externe
Germania: Dronele rusești din Polonia au fost „clar direcționate”. Moscova "testează" NATO

Dronele care au pătruns în spaţiul aerian polonez "au fost în mod clar direcţionate" în acest scop, a declarat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, referindu-se la o nouă "provocare din partea forţelor armate ruse", relatează AFP.

Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei
Stiri externe
Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.

Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, audiată într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice
Stiri externe
Soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, audiată într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice

Soţia prim-ministrului spaniol Pedro Sachez, Begona Gomez, a compărut miercuri din nou în faţa unui judecător, într-un dosar în care este suspectată de deturnare de fonduri publice, transmite AFP.

Recomandări
Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”
Stiri actuale
Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului
EURomânia
Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. Progresele făcute de CE în direcțiile asumate la începutul mandatului

Siguranța locurilor de muncă, facturile de la iarnă, AI și securitatea s-au aflat în centrul atenției la Strasbourg. Ursula von der Leyen a ținut în fața deputaților discursul despre Starea Uniunii.

Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO
Stiri actuale
Atacul rusesc de la granița României, filmat din Periprava. Momentul în care a explodat o dronă. VIDEO

Atacul cu drone al Rusiei asupra localității ucrainene Vâlcov, aflată la granița României, a fost filmat de o persoană aflată în localitatea tulceană Periprava.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Septembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28