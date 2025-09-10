Câți bani a cheltuit Europa în războiul Ucrainei cu Rusia, până acum: ”Aproape 170 de miliarde de euro. E nevoie de mai mult”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit, miercuri, în discursul pe care l-a susținut în Parlamentul European despre starea Uniunii, care este valoarea ajutoarelor financiare și militare acordate Ucrainei de către UE, până acum.

”Trebuie să acordăm mai mult sprijin Ucrainei. Nimeni nu a contribuit la fel de mult ca Europa. Până în prezent, aproape 170 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar și financiar. Și va fi nevoie de și mai mult.”, a spus oficialul european.

În opinia sa, nu doar contribuabilii europeni ar trebui să fie cei care duc greul. Astfel, Ursula von der Leyen vrea ca Rusia ”să plătească”, iar una dintre soluții ar fi o finanțare a efortului de război al Ucrainei bazată pe activele rusești imobilizate.

”Din sumele asociate acestor active rusești, putem oferi Ucrainei un împrumut pentru reparații. Activele în sine nu vor fi atinse. Iar riscul va trebui să fie asumat în mod colectiv. Ucraina va rambursa împrumutul numai după ce Rusia va plăti reparații. Ucraina va beneficia de acești bani încă de astăzi. Dar acești bani vor fi foarte importanți pentru securitatea Ucrainei și pe termen mediu și lung. De exemplu, finanțarea pentru consolidarea forțelor armate ucrainene ca primă linie de garanții de securitate.”, a declarat președinta Comisiei Europene.

UE va încheia cu Ucraina o Alianță pentru drone

De asemenea, Uniunea Europeană vrea lansarea unui nou program pentru sprijinirea Ucrainei, denumit Qualitative Military Edge (”Supremație militară calitativă”, n. red.), pentru investiții în capabilitățile forțelor armate ucrainene.

”Ne putem folosi puterea industrială pentru a sprijini Ucraina să contracareze acest război cu drone. Putem contribui la transformarea ingeniozității ucrainene în avantaj pe câmpul de luptă – și în industrializare comună. Acesta este motivul pentru care pot anunța, de asemenea, că Europa va acorda anticipat 6 miliarde de euro din împrumutul ERA și va încheia cu Ucraina o Alianță pentru drone.”, a mai spus Ursula von der Leyen.

De altfel, șefa Comisiei Europene a mai anunțat că UE lucrează acum la cel de al 19-lea pachet de sancțiuni asupra Rusiei, ”în coordonare cu partenerii”.

”Ne concentrăm în special pe eliminarea mai rapidă a combustibililor fosili ruși, pe flota fantomă și pe țările terțe.”, a mai precizat oficialul european.

