Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este o încălcare flagrantă a suveranităţii UE

15-09-2025 | 07:21
Ursula von der Leyen
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat duminică la incidentul pătrunderii unei drone ruseşti în spaţiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranităţii UE”.

Mihaela Ivăncică

În declaraţia sa postată pe X, ea a transmis şi un mesaj de solidaritate în limba română.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României este încă o dată o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale.Lucrăm îndeaproape cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul UE”, asigură preşedinta Comisiei Europene.

Postarea ei, în limba engleză, se încheie cu un mesaj scris în limba română: „Suntem solidari cu România”.

Mesajul Kajei Kallas, șefa diplomației europene

La rândul său, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, are un mesaj similar postat pe X. Ea a transmis că „violarea spaţiului aerian românesc de către dronele ruseşti este încă o încălcare inacceptabilă a suveranităţii unui stat membru al UE. Această escaladare continuă şi nechibzuită ameninţă securitatea regională. Suntem solidari cu România. Sunt în contact strâns cu guvernul român”, dă asigurări Înaltul Reprezentant UE pentru politică externă şi securitate.

Şi ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavsky, a reacţionat duminică pe X: „Rusia continuă să provoace. Noaptea trecută, a fost vorba de România. Nu cred în "greşelile" Rusiei”, a scris şeful diplomaţiei cehe, făcând aluzie la comentariul lui Donald Trump care opinase, referindu-se la cazul dronelor care au pătruns în Polonia, că ar putea fi vorba despre o „eroare” tehnică.

„Ca aliaţi NATO, rămânem vigilenţi. Rusia trebuie să plătească un preţ concret pentru provocările sale împotriva NATO. Acesta este motivul pentru care Cehia susţine sancţiuni suplimentare”, a transmis şeful diplomaţiei de la Praga.

Ministerul Apărării Naţionale a informat, sâmbătă seară, că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat la ora 18:05 pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

ISU Tulcea a emis două mesaje RO-Alert despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, localnicii fiind îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a precizat ulterior că a fost vorba despre „o dronă rusească”.

Ministrul a mai spus că piloţii „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”.

„E o decizie de profesionalism şi responsabilitate”, a punctat Moşteanu.

Reprezentantul diplomatic al Rusiei la Bucureşti a fost convocat duminică la sediul MAE pentru a i se transmite o notă oficială de protest. De asemenea, ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.

Incident similar și în Polonia

Şi în Polonia - care s-a confruntat în noaptea de marţi spre miercuri cu intruziunea a a aproape 20 de drone ruseşti - avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis.

La rândul său, premierul bulgar Rosen Jeliazkov a dat asigurări că armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a spus premierul bulgar.

După incidentul din Polonia, NATO a anunţat vineri că lansează operaţiunea Eastern Sentry (Santinela Estică) prin care consolidează apărarea flancului estic, punând la dispoziţie inclusiv avioane aliate.

Țara în care ploile provoacă dezastre. Din cauza incompetenței, România rămâne vulnerabilă la schimbările climatice

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, romania, ursula von der leyen, drona,

Dată publicare: 15-09-2025 07:21

