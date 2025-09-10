UE lansează un proiect de șase miliarde de euro cu Ucraina pentru producția de drone. Anunțul Ursulei Von der Leyen

10-09-2025 | 17:03
Ursula von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri o colaborare cu Ucraina pentru producția de drone, potrivit dpa.

Aura Trif

Uniunea Europeană va oferi şase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în oraşul Strasbourg din Franţa.

Banii vor proveni dintr-un împrumut care va fi rambursat cu venituri din dobânzi din activele ruseşti blocate.

"Ucraina are ingeniozitate. Ceea ce are nevoie acum este mărime, iar împreună o putem oferi, astfel încât Ucraina să-şi păstreze avantajul, iar Europa să-şi consolideze propriul avantaj", a declarat Von der Leyen în faţa europarlamentarilor.

Mai mult de două treimi din pierderile de echipamente ruseşti pot fi atribuite dronelor utilizate de Ucraina, a spus ea. Rusia, însă, recuperează rapid decalajul datorită avantajului producţiei industriale de masă, susţinută de dronele Shahed dezvoltate în Iran.

Von der Leyen nu a oferit deocamdată mai multe detalii despre alianţa planificată în privinţa dronelor.

Danemarca insistă în mod special de câteva luni asupra unei iniţiative de producere de echipamente militare ucrainene în UE.

Producţia în Danemarca ar permite companiilor ucrainene să facă producţia mult mai sigură în faţa atacurilor ruseşti. Dacă Rusia ar ataca instalaţii din Danemarca, Moscova ar risca un contraatac din partea NATO.

Sursa: Agerpres

Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să acționeze dacă va ajunge într-o situație similară în care dronele rușilor ar invada spațiul aerian național.

