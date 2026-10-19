Un prim incident s-a soldat cu moartea a şase persoane în largul insulei Lesbos (în nord-estul Mării Egee), iar un al doilea incident a avut loc luni în zori, la 3,7 mile marine de coasta insulei Samos (în estul Mării Egee), în care "ambarcaţiunea migranţilor s-a scufundat, şase persoane au fost recuperate decedate, în timp ce alte 14 au supravieţuit", a relatat un reprezentant al pazei de coastă.

Două accidente au provocat moartea a 12 migranți

Referitor la primul incident, care a avut loc luni foarte devreme, oficialul a explicat că „o barcă rapidă a migranţilor a intrat în coliziune cu partea stângă a unei ambarcaţiuni de patrulare a poliţiei portuare", în largul insulei greceşti Lesbos.

„Şase persoane - un bărbat, patru femei şi un bebeluş - au fost găsite decedate, în timp ce opt persoane au supravieţuit", a precizat aceasta.

În cel de-al doilea incident, „barca migranţilor s-a răsturnat, iar şase persoane - cinci bărbaţi şi o femeie - au fost recuperate decedate", potrivit aceleiaşi surse.

Paisprezece persoane, inclusiv un individ suspectat a fi un traficant iranian, au supravieţuit, a adăugat oficialul.

Accidentele mortale care implică ambarcaţiuni cu migranţi ce încearcă să ajungă în Europa via insulele greceşti din nordul şi estul Mării Egee (situate în apropierea coastei vestice a Turciei), precum şi insula Creta (în sud) sunt frecvente. În luna septembrie, o persoană a murit, iar alte 25 au fost date dispărute după ce o barcă a migranţilor s-a scufundat în largul insulei greceşti Gavdos, lângă Creta.