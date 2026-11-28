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În urma unor prestații spectaculoase, 12 dintre cele mai bune voci ale sezonului 14 intră în etapa LIVE-urilor.

Pentru concurenții care au părăsit competiția, drumul nu s-a încheiat. Publicul are șansa de a-și aduce preferații înapoi în concurs: „De vinerea viitoare ne vedem LIVE! Nu uitați că vă puteți susține favoritul sau preferata pentru a reveni în concurs. Intrați pe vot.protv.ro, unde vă așteaptă un vot gratuit și universal. Puteți salva câte un concurent per echipă”, a spus Pavel Bartoș.

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 24:14, în rândul publicului Național 4+ și a înregistrat 6.6 puncte de rating și 20.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.8 puncte de rating și 17.9% share. În același interval orar, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, Vocea României a înregistrat 6.3 puncte de rating și 22.1% cotă de piață.

Pe rând, cele mai bune voci ale serii au reușit să-și convingă antrenorii că merită un loc în competiție, iar din echipa Theo & Horia merg mai departe Mihai Teacă, Tudor Gavrilă și Teodora Sava. Echipa Irinei intră în LIVE-uri cu Bogdan Selagea, Mina Blue și Maya Giotea. Tudor Chirilă continuă competiția alături de Robert Iosifescu, Rebecca Zaharia și Giulia Haidău. Din echipa lui Smiley, publicul îi va vedea LIVE pe Rareș Ioan, Ștefan Munteanu și Cătălina Mihai.

Vinerea viitoare, de la 20:30, vom putea urmări primul LIVE al sezonului 14, iar publicul va fi singurul care va decide vocile care rămân în competiție.