Bursa de valori îşi va începe, de asemenea, activitatea cu o oră mai târziu decât de obicei, relatează CNBC, potrivit News.ro.

Potrivit Ministerului Transporturilor, restricţiile vor fi aplicate între orele 13:05 şi 13:40, ora locală, şi vor afecta 130 de zboruri, dintre care 81 internaţionale şi 49 interne.

Ce trebuie să facă aeronavele

Aeronavele aflate deja în zbor vor trebui să menţină o altitudine de cel puţin trei kilometri pe durata probei. Zborurile de urgenţă vor fi exceptate de la restricţii.

Măsurile se vor aplica şi elicopterelor, aeronavelor uşoare şi dronelor. Utilizarea dronelor va fi interzisă pe întreg teritoriul ţării în intervalul respectiv, inclusiv pentru operatorii care au obţinut anterior autorizaţii de zbor. Încălcarea restricţiilor poate atrage sancţiuni penale.

Autorităţile vor modifica orele de plecare şi sosire ale curselor afectate, iar companiile aeriene vor informa pasagerii în avans despre noile programe. Agenţia pentru Siguranţa Transporturilor va transmite notificări şi operatorilor autorizaţi de drone.

„Vom implementa riguros toate măsurile necesare, inclusiv restricţiile privind operaţiunile aeriene, pentru ca elevii să se poată concentra asupra probei de înţelegere a limbii engleze într-un mediu liniştit”, a declarat Jeong Chae-gyo, director general pentru politica aviaţiei în cadrul ministerului.

Oficialul a solicitat companiilor aeriene şi autorităţilor competente să colaboreze pentru ajustarea programelor de zbor şi i-a îndemnat pe pasageri să verifice orele actualizate ale curselor.

Examenul naţional de admitere la universitate, cunoscut în Coreea de Sud sub numele de Suneung, este unul dintre cele mai importante evenimente din sistemul educaţional al ţării. Rezultatele sale au un rol decisiv în admiterea la universităţi şi pot influenţa semnificativ perspectivele profesionale ale absolvenţilor.

Pentru a asigura desfăşurarea examenului în condiţii optime, autorităţile sud-coreene adoptă anual măsuri speciale, inclusiv modificarea programului unor instituţii publice şi financiare, pentru a reduce aglomeraţia şi a facilita deplasarea elevilor către centrele de examinare.

Operatorul bursier Korea Exchange a anunţat că piaţa de acţiuni se va deschide joi la ora 10:00, cu o oră mai târziu decât în mod obişnuit, iar tranzacţiile se vor încheia la ora 16:30, ora locală.