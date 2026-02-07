Oficiali iranieni şi americani au purtat vineri discuţii indirecte pe tema dosarului nuclear iranian în capitala Omanului, Muscat.

Ambele părţi au declarat că se aşteaptă ca în curând să aibă loc noi discuţii.Un diplomat regional, informat de Teheran cu privire la discuţii, a declarat pentru Reuters că Iranul a insistat asupra "dreptului său de a îmbogăţi uraniu" în timpul negocierilor cu SUA şi că nu au fost aduse în discuţie capacităţile de rachete ale Teheranului.

Oficiali iranieni au exclus să pună în discuţie rachetele Iranului - care deţine unul dintre cele mai mari arsenale de acest gen din Orientul Mijlociu - şi au declarat că Teheranul doreşte recunoaşterea dreptului său de a îmbogăţi uraniu.

"Prim-ministrul consideră că orice negocieri trebuie să includă limitarea rachetelor balistice şi încetarea sprijinului pentru axa iraniană", a declarat biroul lui Netanyahu într-un comunicat.