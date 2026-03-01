Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunț oficial al Pentagonului

Niciun detaliu privind localizarea sau identitatea soldaţilor nu a fost dezvăluit de Centcom în comunicatul difuzat pe X.

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury. Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…

''Situaţia este fluidă, aşadar din respect pentru familii reţinem orice informaţie suplimentară, inclusiv identitatea militarilor căzuţi în luptă, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate'', a adăugat Centcom.Alţi câţiva soldaţi au suferit răni ''minore'' din cauza exploziilor de obuze şi comoţii cerebrale, dar ei sunt pe cale de a-şi ''relua funcţiile'', potrivit Centcom.

De asemenea, armata SUA a anunţat că a scufundat o navă militară iraniană şi le-a cerut forţelor iraniene să depună armele şi să-şi părăsească posturile.

Liderii și armata iraniană, somați să se predea

Centcom a precizat că forţele americane au scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran în golful Oman.

''Aşa cum a spus preşedintele, membrii forţelor armate iraniene, ai Gărzilor Revoluţionare şi ai poliţiei trebuie să predea armele. Abandonaţi nava!'', a scris Centcom într-o postare pe X, referindu-se la declaraţiile făcute sâmbătă de preşedintele american Donald Trump.