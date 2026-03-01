Niciun detaliu privind localizarea sau identitatea soldaţilor nu a fost dezvăluit de Centcom în comunicatul difuzat pe X.
Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunț oficial al Pentagonului
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, a anunţat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), acestea fiind primele victime americane cunoscute.
''Situaţia este fluidă, aşadar din respect pentru familii reţinem orice informaţie suplimentară, inclusiv identitatea militarilor căzuţi în luptă, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate'', a adăugat Centcom.Alţi câţiva soldaţi au suferit răni ''minore'' din cauza exploziilor de obuze şi comoţii cerebrale, dar ei sunt pe cale de a-şi ''relua funcţiile'', potrivit Centcom.
De asemenea, armata SUA a anunţat că a scufundat o navă militară iraniană şi le-a cerut forţelor iraniene să depună armele şi să-şi părăsească posturile.
Liderii și armata iraniană, somați să se predea
Centcom a precizat că forţele americane au scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran în golful Oman.
''Aşa cum a spus preşedintele, membrii forţelor armate iraniene, ai Gărzilor Revoluţionare şi ai poliţiei trebuie să predea armele. Abandonaţi nava!'', a scris Centcom într-o postare pe X, referindu-se la declaraţiile făcute sâmbătă de preşedintele american Donald Trump.
Sursa: Agerpres
