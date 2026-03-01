ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. "SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Câți soldați americani au murit în timpul atacului asupra Iranului. Anunț oficial al Pentagonului

Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, a anunţat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), acestea fiind primele victime americane cunoscute.

Cristian Anton

Niciun detaliu privind localizarea sau identitatea soldaţilor nu a fost dezvăluit de Centcom în comunicatul difuzat pe X.

''Situaţia este fluidă, aşadar din respect pentru familii reţinem orice informaţie suplimentară, inclusiv identitatea militarilor căzuţi în luptă, până la 24 de ore după ce rudele au fost informate'', a adăugat Centcom.Alţi câţiva soldaţi au suferit răni ''minore'' din cauza exploziilor de obuze şi comoţii cerebrale, dar ei sunt pe cale de a-şi ''relua funcţiile'', potrivit Centcom.

De asemenea, armata SUA a anunţat că a scufundat o navă militară iraniană şi le-a cerut forţelor iraniene să depună armele şi să-şi părăsească posturile.

Liderii și armata iraniană, somați să se predea

Centcom a precizat că forţele americane au scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran în golful Oman.

''Aşa cum a spus preşedintele, membrii forţelor armate iraniene, ai Gărzilor Revoluţionare şi ai poliţiei trebuie să predea armele. Abandonaţi nava!'', a scris Centcom într-o postare pe X, referindu-se la declaraţiile făcute sâmbătă de preşedintele american Donald Trump. 

VIDEO cu momentul în care Israelul a bombardat Iranul în plină zi. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în biroul său

Sursa: Agerpres

Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO

Iranienii din România au sărbătorit duminică, în parcul bucureștean Herăstrău, moartea ayatollahului Khamenei și loviturile aplicate în aceste zile regimului criminal de la Teheran. 

Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine
Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului, după ce Teheranul a atacat cu rachete toate statele vecine

Ţările arabe din Golf vor organiza duminică o reuniune prin videoconferinţă pentru a discuta despre un ''răspuns unificat'' în a doua zi a loviturilor iraniene efectuate ca ripostă la atacurile israeliano-americane asupra Iranului, transmite AFP.

BBC: Pariul lui Trump pe schimbarea regimului iranian ar putea fi cel mai mare al mandatului său. „Zarurile au fost aruncate”
BBC: Pariul lui Trump pe schimbarea regimului iranian ar putea fi cel mai mare al mandatului său. „Zarurile au fost aruncate”

Prin atacul asupra Iranului și uciderea liderului suprem, președintele american Donald Trump a pariat că poate reuși unde predecesorii săi au eșuat, folosind forța militară americană pentru a remodela Orientul Mijlociu, scrie BBC.

Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE
Realitatea care nu miroase deloc bine. Cum au ajuns dejecțiile să fie revărsate pe fundul Dunării, pe banii de la UE

„Nesimțire până la ultima picătură”, partea I. Astăzi vorbim despre o realitate care nu miroase deloc bine. 

Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO
Teheranul a ieșit în stradă după anunțul morții ayatollahului Khamenei. Bucurie și în SUA, Marea Britanie și Spania. VIDEO

Martori oculari au declarat pentru Reuters că iranieni din mai multe cartiere ale Teheranului au sărbătorit pe străzi după ce Donald Trump a anunțat moartea liderului suprem al regimului iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”
Nicușor Dan: ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică faptul că ”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul războiului din Iran. 

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Arsenal - Chelsea 2-1, ACUM pe VOYO! „Tunarii” au revenit în avantaj

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA