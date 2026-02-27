Aceasta este concluzia unui raport confidențial al organismului de supraveghere distribuit statelor membre și consultat de Associated Press.

Raportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a subliniat că, prin urmare, că „nu poate verifica dacă Iranul a suspendat toate activitățile legate de îmbogățirea uraniului” sau „dimensiunea stocului de uraniu al Iranului la instalațiile nucleare afectate”.

AIEA a precizat, de asemenea, că a observat, prin analiza imaginilor satelitare disponibile comercial, „activitate regulată a vehiculelor în jurul intrării în complexul de tuneluri de la Isfahan”.

Instalația de la Isfahan, situată la aproximativ 350 de kilometri (215 mile) sud-est de Teheran, este cunoscută în principal pentru producerea gazului de uraniu care este introdus în centrifuge pentru a fi rotit și purificat.

Israelul a lovit clădiri din cadrul complexului nuclear de la Isfahan, printre care o instalație de conversie a uraniului. De asemenea, SUA au lovit Isfahan cu rachete în timpul războiului din iunie anul 2025.

AIEA a raportat, de asemenea, că, prin analiza imaginilor satelitare disponibile comercial, a observat „activități desfășurate la unele dintre instalațiile nucleare afectate, inclusiv instalațiile de îmbogățire de la Natanz și Fordow”, dar a adăugat că „fără acces la aceste instalații, Agenția nu poate confirma natura și scopul activităților”.