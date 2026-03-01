MAE le reamintește românilor că este important să-și înregistreze prezența la oficiul consular al Ambasadei României la Nicosia și le recomandă să urmărească și să respecte anunțurile și instrucțiunile autorităților cipriote.

„Autoritățile cipriote au transmis că nu există indicii privind o amenințare directă la adresa Ciprului, subliniind că situația de securitate pe insulă rămâne sub control, în pofida relatărilor privind lansarea unor rachete iraniene în regiune”, precizează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit sursei citate, președintele Nikos Christodoulides a confirmat că Cipru nu a fost o țintă.

„Comunicarea directă este menținută, iar toate autoritățile competente sunt pe deplin implicate și monitorizează îndeaproape situația”, menționează MAE.

În privința cetățenilor români aflați în Cipru, MAE le reamintește acestora că este foarte important să-și înregistreze prezența la oficiul consular (https://nicosia.mae.ro/contact) din cadrul Ambasadei României la Nicosia.

Totodată, MAE le recomandă să urmărească și să respecte anunțurile și instrucțiunile oficiale transmise de autoritățile cipriote.

Secretarul britanic al Apărării John Healey a dezvăluit că două rachete lansate de Iran au fost trase în direcția Ciprului, unde se află baze militare ale Regatului Unit.

„Suntem aproape siguri că nu au vizat bazele noastre”, a adăugat el, conform The Independent.

La rândul lor, autoritățile cipriote au negat că ar fi existat o amenințare la adresa Ciprului.