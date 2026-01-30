Cotația Brent a urcat cu 2,10 dolari (3,1%), până la 70,50 dolari pe baril, în timp ce cotația WTI a avansat cu 2,09 dolari (3,3%), până la 65,30 dolari. Ambele contracte au intrat în zona tehnică de supracumpărare, Brent fiind pe traiectoria celui mai ridicat nivel din 31 iulie, iar WTI din 26 septembrie , transmite Reuters, preluat de news.ro.

Surse americane au declarat că preşedintele Donald Trump analizează opţiuni care includ lovituri ţintite împotriva forţelor de securitate iraniene, în contextul în care SUA ar dori să creeze condiţii pentru o posibilă schimbare de regim, după reprimarea violentă a protestelor din Iran de la începutul lunii.

„Grija imediată a pieţei este dauna colaterală dacă Iranul loveşte ţările vecine sau, mai grav, dacă închide Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează 20 de milioane de barili pe zi”, a spus analistul PVM John Evans.

Iranul este al treilea mare producător OPEC, după Arabia Saudită şi Irak, potrivit EIA. În paralel, miniştrii de Externe ai UE au adoptat noi sancţiuni împotriva Teheranului. Citi a estimat că tensiunile au adăugat ”o primă geopolitică” de 3–4 dolari pe baril, iar escaladarea ar putea împinge Brent spre 72 de dolari în următoarele trei luni.



Situația Lukoil

Pe fondul discuţiilor globale privind Ucraina, Rusia, al treilea cel mai mare producător mondial după SUA şi Arabia Saudită, spune că l-a invitat din nou pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru negocieri de pace. O potenţială evoluţie care, dacă ar duce la ridicarea unor restricţii, ar putea creşte oferta globală de petrol.

Între timp, grupul american Carlyle a convenit achiziţia majorităţii activelor externe ale Lukoil, care trebuie vândute din cauza sancţiunilor SUA, iar în Kazakhstan, Chevron a promis reluarea producţiei complete la câmpul gigantic Tengiz în decurs de o săptămână, după recentele întreruperi.

„Aceste probleme au scos un volum semnificativ de pe piaţă”, a spus analistul UBS Giovanni Staunovo.



Incertitudinea din Venezuela

Companii precum Exxon şi Chevron se confruntă cu incertitudinea privind oportunităţile de investiţii în Venezuela, iar Valero a confirmat că va cumpăra ţiţei de la trei vânzători autorizaţi din această ţară.

Dolarul american rămâne aproape de cel mai scăzut nivel faţă de un coş de valute din februarie 2022, ceea ce sprijină preţul petrolului, deoarece face ţiţeiul denominat în dolari mai ieftin pentru cumpărătorii internaţionali. Rezerva Federală a adoptat un ton mai optimist cu privire la piaţa muncii şi riscurile inflaţiei, lăsând pieţele să creadă că ratele dobânzilor ar putea rămâne neschimbate pentru o o perioadă mai lungă, un context care stimulează cererea de energie. Cererile noi de ajutor de şomaj în SUA au scăzut săptămâna trecută, sugerând nivel scăzut al concedierilor, deşi angajările modeste amplifică anxietatea gospodăriilor.

În acelaşi timp, diferenţa de preţ dintre Brent şi WTI a urcat la 5,26 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie 2024, o situaţie în care companiilor energetice le devine profitabil să transporte ţiţei american pe rute maritime, ceea ce ar putea creşte exporturile SUA.

