Zelenski, în vizită la Washington. Va discuta cu Trump despre livrarea rachetelor Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să sosească joi la Washington, pentru a discuta cu omologul său american, Donald Trump, despre livrări militare, racheta de croazieră de tip Tomahawk fiind „subiectul principal” al vizitei.

Totodată, el se va întâlni cu reprezentanţi ai industriei americane de apărare, relatează AFP.

Volodimir Zelenski urmează să fie primit vineri de către preşedintele american Donald Trump.

Cei doi urmează să discute despre livrarea către armata ucraineană a rachetelor de croazieră de tip Tomahawk, „subiectul principal” al acestei vizite, a declarat pentru AFP un oficial ucrainean de rang înalt.

Zelenski urmează să sosească în capitala americană joi, pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai industriei de apărare, a precizat oficialul, sub protecţia anonimatului.

El doreşte să afle „când anume vor fi posibile cu adevărat aprovizionările”, a adăugat sursa citată.

