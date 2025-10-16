Donald Trump a organizat o cină cu magnați pentru a finanța construirea viitorului „Arc al Independenței”

Președintele american Donald Trump i-a invitat pe donatorii săi cei mai generoși la o cină festivă la Casa Albă.

Cu această ocazie a dezvăluit o machetă a viitorului „Arc al Independenței”.

Monumentul ar urma să fie construit până vara viitoare, când Statele Unite marchează 250 de ani de independență.

Președintele a creat el însuși designul noului arc de triumf, foarte asemănător cu edificiul din capitala Franței.

Structura va trona într-un sens giratoriu din inima capitalei federale, aproape de podul memorial Arlington.

Cina festivă a fost organizată și pentru a le mulțumi donatorilor că au furnizat fondurile necesare noii săli de bal de la Casa Albă. Din primele informații, administrația Trump a strâns atât de mulți bani pentru sală, încât îi rămân suficienți și pentru a construi arcul de triumf.

